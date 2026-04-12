أوضح الرئيس السابق لما يسمى بـ"مجلس الأمن القومي" في الكيان الصهيوني تساحي هنغبي أن إصرار رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب في لبنان رغم التكاليف الباهظة هو "قرار أحمق".

وشدد هنغبي في تصريح له اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026 على ضرورة الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان، في ظل تزايد الأعباء على جيش الاحتلال وانخفاض مستويات التدريب.

ونقلت القناة الـ12 "الإسرائيلية" عن هنغبي قوله: "إن إصرار "إسرائيل" على استمرار الحرب في لبنان في هذه المرحلة هو "سلوك أحمق". لافتًا إلى حجم الخسائر البشرية في صفوف القوات "الإسرائيلية" في لبنان، معتبرًا أن جزءًا من هذه الخسائر يعود إلى "انخفاض مستوى التدريب، وهو ما يشير إلى تآكل خطير".

وفي هذا السياق، شدد على أن العبء الواقع على جيش الاحتلال يتجاوز قدرات "إسرائيل"، وبالتالي "يجب الموافقة على وقف إطلاق النار".

مواقف هنغبي تأتي في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة من ضغوطها على كيان الإحلال لحمله على وقف الحرب على لبنان، في إطار التحضير لمفاوضات وشيكة بين الجانبين يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وتشير بعض التقارير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يضغط على "إسرائيل" لخفض التصعيد والتوجه نحو إنهاء الحرب في لبنان، في ظل إصرار إيران على إقرار وقف إطلاق النار في لبنان، كبند أساسي في المفاوضات الإيرانية الأميركية.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 13 "الإسرائيلية" أيضًا أن الساحة اللبنانية تفرض تكلفة مستمرة على "إسرائيل"، وحذّرت من أن إطالة أمد الحرب ستؤدي إلى استمرار هذه التكاليف، سواء في الشمال أو داخل الأراضي اللبنانية المحتلة.

