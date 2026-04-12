توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الاثنين 12 نيسان/أبريل 2026، غائمًا جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات صباحًا يتحول خلال النهار إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة.

الحال العامة

كتل هوائية باردة ورطبة نسبيًا تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ربيعي متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يستقر الطقس تدريجيًا اعتبارًا من يوم غد الإثنين، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارًا من ظهر الثلاثاء بكتل هوائية دافئة ومغبرة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وقد تلامس ال 29 درجة يوم الخميس المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24 درجة، في طرابلس بين 13 و23 درجة وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

الطقس المتوقع

- الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح أحيانًا وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

- الإثنين: غائم جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات صباحًا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة.

- الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال 50 كم/س مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

- الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات في المناطق الجنوبية، كما تنشط الرياح فتقارب الـ 60 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.

- الحرارة على الساحل من 13 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 18 درجة، في الداخل من 6 إلى 20 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و45 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: مائج.

- حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

