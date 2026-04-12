كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني

2026-04-12 15:59
أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي أن رسوم عبور مضيق هرمز التي ستفرضها طهران على السفن يجب دفعها بالريال الإيراني، حسب قانون أعده البرلمان ، مُشيراً إلى أن باحثين أميركيين حذروا الرئيس دونالد ترامب من أن "إيران قد تتحول بشرارة واحدة إلى قوة عظمى". 

وأضاف: "اليوم تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب أقوى 4 قوى في العالم، وقد مُنيت السفن الأميركية الضخمة بالهزيمة أمام كرامة شعبنا". 

وتابع: "أيد 250 نائباً في مجلس الشورى خطة مضيق هرمز الذي يعبر منه 20% من نفط العالم و35% من غازه ويقع بالكامل تحت سيطرتنا، ويجب دفع رسوم عبوره بالريال الإيراني. ووفقاً لصيغة القيادة فإن هذا الممر الاستراتيجي غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف". 
وكشف بابائي أن صادرات النفط الإيرانية تجاوزت 1.6 مليون برميل يومياً رغم العقوبات، وختم بالقول: "أصبح نفط بلادنا اليوم عملياً محصناً من العقوبات".

إقرأ المزيد
المزيد
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
إيران منذ ساعتين
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
إيران منذ 4 ساعات
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
نائب الرئيس الإيراني: مصرون على حقوق شعبنا
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
"نيويورك تايمز": حرب ترامب على إيران وضعت الولايات المتحدة على حافة هزيمة استراتيجية
عربي ودولي منذ ساعتين
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
القوات البحرية بالحرس الثوري: أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات قاتلة داخل مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب
إيران منذ ساعتين
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
نائب رئيس البرلمان الإيراني: رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة