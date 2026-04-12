الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
مواقف إيرانية تؤكد الإصرار على حقوق الشعب: الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب

2026-04-12 17:26
64

أكد نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد رضا عارف أن الحكومة مصرة على حقوق الشعب ، من الاقتدار في هرمز إلى متابعة استيفاء التعويضات.

وفي السياق نفسه، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، مهدي طباطبائي أنه "في إيران وفي وقت الشدة هناك صوت واحد فقط، ونحن نعرف بشكل جيد وعلى أعلى درجة كيف نتصدى للعدوان".

كما أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد  أنه "في 40 يومًا من الحرب تعلموا أن الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب والتفوق في الميدان، وفي هذه الأيام أيضًا سيتعلمون أن الدبلوماسية مجال للإحترام والتفاعل وقبول الحقائق وليست لإملاء الأمنيات".

وأشار مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي في منشور عبر إكس أن "تاريخ الدبلوماسية الإيرانية من أرضروم إلى مفاوضات إسلام آباد يقوم على مبدأ واحد: "صون إيران العزيزة"".

وأضاف: "مفتاح "مضيق هرمز" اليوم أيضًا في أيدينا المقتدرة، كما كان "مضيق أبو الحياة" عبر التاريخ رمزًا لصدّ الغرباء في قلب أراضينا".

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز ايران
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة