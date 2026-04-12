أكد نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد رضا عارف أن الحكومة مصرة على حقوق الشعب ، من الاقتدار في هرمز إلى متابعة استيفاء التعويضات.

وفي السياق نفسه، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، مهدي طباطبائي أنه "في إيران وفي وقت الشدة هناك صوت واحد فقط، ونحن نعرف بشكل جيد وعلى أعلى درجة كيف نتصدى للعدوان".

كما أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد أنه "في 40 يومًا من الحرب تعلموا أن الطرف المنتصر تحدده إرادة الشعوب والتفوق في الميدان، وفي هذه الأيام أيضًا سيتعلمون أن الدبلوماسية مجال للإحترام والتفاعل وقبول الحقائق وليست لإملاء الأمنيات".

وأشار مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي في منشور عبر إكس أن "تاريخ الدبلوماسية الإيرانية من أرضروم إلى مفاوضات إسلام آباد يقوم على مبدأ واحد: "صون إيران العزيزة"".

وأضاف: "مفتاح "مضيق هرمز" اليوم أيضًا في أيدينا المقتدرة، كما كان "مضيق أبو الحياة" عبر التاريخ رمزًا لصدّ الغرباء في قلب أراضينا".

