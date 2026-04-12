حذّر ​حرس الثورة في إيران، ⁠من أنّ ​أيّ ​محاولة من قبل السفن الحربية ​لعبور ​مضيق هرمز ستواجه بردٍ ‌قوي، مؤكّدًا أنه لن يُسمح ​إلا ​للسفن ⁠غير العسكرية ​بالمرور ​بموجب ⁠لوائح محدّدة.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت بحرية حرس الثورة فرض "سيطرة ذكية وباقتدار" على مضيق هرمز، مشيرةً إلى أنّ حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي تخضع لرقابتها وضوابطها الخاصة.

وأضافت البحرية في بيان لها أنها ستسمح لبعض السفن غير الحربية بالمرور عبر المضيق، بشرط التنسيق المسبق مع إيران ووفقًا للضوابط التي تضعها.

وقالت: "الوضع في مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة وجميع تحرُّكات السفن تُراقَب عبر رصد جوي بالطائرات المُسيَّرة".

وتابعت: "أي تحرُّك خاطئ من الجانب الآخر سيجعل العدو عالقًا في دوّامات مميتة داخل المضيق".

