الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية: حضور رقمي يعزّز الروح والثقافة في زمن التحدّيات

مشغرة.. وجعٌ واحد وصمودٌ لا ينكسر
2026-04-12 19:02
ماهر قمر - مراسل
91 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

في مشهدٍ يتكرّر بوجوهٍ مختلفة، لكن بوجعٍ واحد، تستيقظ بلدة مشغرة على وقع غارةٍ معادية، لا تكتفي باستهداف الحجر، بل تحاول أن تمتحن صبر البشر. هنا، حيث تختلط أصوات الانفجار بنداءات الاستغاثة، تبدأ حكاية جديدة من الألم… والصمود.

غارةٌ جوية استهدفت أحد المنازل في بلدة مشغرة، فسوّتْه بالأرض بالكامل، وأدّت إلى ارتقاء شهيدٍ وسقوط جريح، فيما امتدّت الأضرار لتطال عددًا من المنازل المجاورة، مخلفةً دمارًا واسعًا في الممتلكات.

في الدقائق الأولى التي تلت الاستهداف، تحرّكت فرق الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والإسعاف الرسالي بسرعةٍ نحو المكان، حيث عملت على نقل الشهيد إلى مستشفى مشغرة الحكومي، وإسعاف الجريح لتلقي العلاج.

وبين الركام، لم تتأخر فرق بلدية مشغرة في أداء واجبها، فباشرت الفرق الفنية بفتح الطرقات التي أُقفلت بفعل الدمار، فيما انطلقت ورش الصيانة لإعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء المتضررة، في محاولةٍ لإعادة نبض الحياة إلى البلدة.

ورغم قسوة المشهد، يؤكد أبناء مشغرة تمسّكهم بأرضهم، إذ لا يزال معظم الأهالي في منازلهم أو بالقرب منها، رافضين مغادرة بلدتهم، ومصرّين على البقاء فيها، مهما اشتدّت الاعتداءات.

في مشغرة، لا يُقاس حجم الخسارة فقط بما خلّفته الغارة من دمار، بل بما أظهره أهلها من ثباتٍ في وجه المحنة. 

وبين بيتٍ سقط… وبيتٍ يُرمَّم… تبقى البلدة واقفة، شاهدةً على أن الحياة هنا، أقوى من الغارات.
 

الكلمات المفتاحية
مشغرة البقاع الغربي العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة