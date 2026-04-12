كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عين على العدو

نتنياهو يصور فيديو في قاعدة
عين على العدو

نتنياهو يصور فيديو في قاعدة "إسرائيلية" على الحدود ويدعي زورًا أنه زار جنوب لبنان

أثار الفيديو الذي نشره رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مدعيًا أنه صُوّر خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان، موجة تشكيك واسعة في الأوساط الأمنية والإعلامية، وسط تقديرات ترجّح أن التصوير جرى في موقع عسكري "إسرائيلي" محصّن على الجانب الفلسطيني المحتل من الحدود، لا داخل الأراضي اللبنانية كما أوحى التسجيل.

وأظهرت مراجعة اللقطات المصوّرة أن نتنياهو كان يقف داخل موقع شديد التحصين، مع ظهور بنى تحتية اتصالاتية خلفه بينها محطة إرسال خلوية "إسرائيلية" وهوائي اتصالات مرتفع مطلي بالأحمر، وهي تجهيزات تُستخدم عادة في المواقع العسكرية الثابتة داخل الأراضي المحتلة، ما عزز الشكوك في صحة الرواية "الإسرائيلية" بشأن مكان التصوير.

وتحدثت تقارير أمنية "إسرائيلية" عن استبعاد تنفيذ زيارة فعلية لنتنياهو إلى عمق جنوب لبنان في ظل التهديدات الأمنية المرتفعة، معتبرة أن المخاطر المرتبطة بتحركه قرب خطوط التماس تجعل أي ظهور ميداني من هذا النوع شديد التعقيد من الناحية العملياتية، خصوصًا مع استمرار الاستنفار الأمني حوله منذ محاولة استهداف مقر إقامته الخاصة في قيسارية.  

ويأتي هذا التشكيك في سياق حساسية أمنية استثنائية تحيط بتحركات نتنياهو منذ الهجوم الذي استهدف منزله في قيسارية يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حين أصابت طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها المقاومة الإسلامية من لبنان مقر إقامته الخاصة وتسببت بأضرار مباشرة في المنزل، بينها إصابة نافذة غرفة نومه وفق تقارير "إسرائيلية".

واستهدفت المقاومة مؤخرًا موكب قيادي "إسرائيلي" كبير أثناء دخوله الأراضي اللبنانية.

كما سبق أن تعرضت منشآت ومقار مرتبطة بمركز القيادة "الإسرائيلي" في "تل أبيب" خلال جولات التصعيد السابقة إلى استهدافات صاروخية ومسيرات من جبهات متعددة، ما دفع المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" إلى تشديد غير مسبوق في إجراءات حماية رئيس الحكومة وتحركاته.  

ويرى مراقبون أن الفيديو يندرج ضمن إطار الحرب النفسية ومحاولة إظهار نتنياهو بمظهر القائد الميداني المتقدم قرب الجبهة اللبنانية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل "إسرائيل" بشأن إدارة الحرب والنتائج المحدودة للعمليات البرية في جنوب لبنان.
 

لبنان الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
نتنياهو يصور فيديو في قاعدة
نتنياهو يصور فيديو في قاعدة "إسرائيلية" على الحدود ويدعي زورًا أنه زار جنوب لبنان
عين على العدو منذ 18 ساعة
كاتب
كاتب "إسرائيلي" يهاجم نتنياهو: أوهام النصر تتهاوى
عين على العدو منذ 22 ساعة
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يواجه عجزًا متفاقمًا: نقص 12 ألف جندي وتحذيرات من ارتفاعه
عين على العدو منذ 22 ساعة
يغيل ليفي يحذر من تفكك داخلي في الجيش
يغيل ليفي يحذر من تفكك داخلي في الجيش "الإسرائيلي"
عين على العدو منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
كلفة الحرب
كلفة الحرب "الاسرائيلية" على إيران تجاوزت الـ11 مليار دولار
لبنان منذ 13 دقيقة
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
عربي ودولي منذ 38 دقيقة
وزير الخارجية التركي: نتنياهو خرّب وقف إطلاق النار في لبنان
وزير الخارجية التركي: نتنياهو خرّب وقف إطلاق النار في لبنان
عربي ودولي منذ 3 ساعات
آلاف الأطفال في غزّة في عداد المفقودين وسط مأساة إنسانية متفاقمة
آلاف الأطفال في غزّة في عداد المفقودين وسط مأساة إنسانية متفاقمة
فلسطين منذ 3 ساعات
