كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

استهداف صهيوني مباشر للصليب الأحمر في بيت ياحون: شهيد وجريح 
استهداف صهيوني مباشر للصليب الأحمر في بيت ياحون: شهيد وجريح 

2026-04-12 22:26
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو "الإسرائيلي" استهدف بشكل مباشر مساء اليوم، وفي خرق إضافي للاعراف والقانون الإنساني الدولي، فريقًا إسعافيًا للصليب الأحمر اللبناني في  بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل مما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة مسعف آخر بجروح.

وتوجهت وزارة الصحة بالتعازي للصليب الأحمر ولكل الهيئات الاسعافية العاملة في مناطق النزاع في لبنان، والتي تقدم التضحيات الجسام التزاما برسالتها الانسانية، وتؤكد أنها ستعمل على رفع الدعاوى الدولية لضمان محاسبة هذه الارتكابات.

لبنان وزارة الصحة الجنوب
كلفة الحرب "الاسرائيلية" على إيران تجاوزت الـ11 مليار دولار
