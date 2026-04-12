كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزير الخارجية العماني: ندعو لتمديد الهدنة واستمرار المباحثات بين أميركا وإيران
وزير الخارجية العماني: ندعو لتمديد الهدنة واستمرار المباحثات بين أميركا وإيران

2026-04-12 22:27
120

دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد 12 نيسان 2026، الولايات المتحدة وإيران إلى العمل على تمديد الهدنة واستمرار المباحثات، مؤكدًا ضرورة تقديم "تنازلات مؤلمة" من جميع الأطراف من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

ونشر البوسعيدي عبر منصة "إكس"، منشورًا قال فيه: "أحث على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المباحثات"، مُضيفًا: "قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب".

وأضاف وزير الخارجية العُماني أنه، وخلال لقائه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قبل ساعات من اندلاع الحرب، تكوّن لديه انطباع بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه لديهما رغبة حقيقية وقوية في تجنّب ويلات الحرب.

وجاءت تدوينة البوسعيدي تعليقًا على منشور لبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على منصة "إكس"، قال فيه إن "كل من هو تلميذ للمسيح لا يقف أبدًا في صف من حملوا السيف يومًا ما ويرمون القنابل اليوم"، مضيفًا أن "العمل العسكري لن يخلق مجالًا للحرية أو أوقاتًا من السلام، الذي لا يأتي إلا بالصبر".

ويأتي هذا الموقف لوزير الخارجية العُماني في أعقاب فشل المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي لم تُفضِ إلى أي اتفاق رغم جولات تفاوض استمرت لساعات طويلة.

مضيق هرمز اميركا ايران
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
