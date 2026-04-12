استعرض رئیس الجمهوریة الإسلامية الإيرانية مسعود پزشكيان ونظیره الروسي فلاديمير بوتين في اتصالٍ هاتفي، آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار بین إیران وأميرکا ومسار المفاوضات في باكستان، وتبادلا وجهات النظر حول سُبل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وناقش الرئیسان بزشكیان وبوتين خلال هذا الاتصال اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، آخر التطورات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان آخر مستجدات وقف إطلاق النار (المعلن لمدة أسبوعین) ومسار الجولة الجديد من المفاوضات التي أجريت في باكستان، وتبادلا الآراء حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أجرى الرئيسان تقييمًا لآخر مستجدات الوضع والتعاون الثنائي بين إيران وروسيا، مؤكدين أهمية تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



