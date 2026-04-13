إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
15:31 |إيران| إيجئي: السلطة القضائية تتابع بوتيرة عالية ملفات العملاء وتتعامل بأقصى درجات الحزم والسرعة
15:30 |إيران| رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي: قواتنا المسلحة يدها على الزناد ولا تهاون أبداً خلال وقف إطلاق النار الموقّت
15:20 |روسيا| بوريسينكو: موسكو تشدد على ضرورة خفض التصعيد فوراً بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
15:18 |المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم رضائي: لجنة الأمن القومي البرلمانية ناقشت والقائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية جاهزية القوات المسلحة
15:18 |المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم رضائي: تمّ اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن وحدة أراضي البلاد في مختلف المجالات والجبهات
15:17 |معاريف عن "مسؤول عسكري": تقديرات "إسرائيلية" بأن إيران ستطلق مساء اليوم الإثنين صواريخ باتجاه "إسرائيل"
14:49 |الرئيس الإيراني: ندين صمت بعض المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان إزاء جرائم العدو ضد بلادنا
14:41 |وزيرة الدفاع الإسبانية: ترامب ونتنياهو يريدان فرض قواعد على المجتمع الدولي وهذا لا يمكن قبوله بأي حال وفرض الحصار على مضيق هرمز "غير منطقي"
14:40 |وكالة "مهر" الإيرانية: عودة جميع الجسور والسكك الحديدية التي قصفتها "إسرائيل" خلال الحرب إلى الخدمة بعد إعادة تأهيلها
14:39 |سفير إيران لدى الهند: لدينا تواصل جيد مع الحكومة الهندية بشأن مرور السفن الهندية ونريد مساعدة الهند إيران لديها نفط ومستعدة لبيعه لأي دولة تريد ذلك
13:50 |"نيويورك تايمز": دونالد ترامب قال إنّ دولاً ستساعد في فرض الحصار على إيران وحتى الآن لم يبدِ أحد أي استعداداً لذلك
13:44 |"نيويورك تايمز" عن رئيس المنظمة البحرية الدولية: الوضع حول مضيق هرمز مقلق للغاية وآلاف البحارة يواجهون مخاطر
13:43 |الأمين العام للاتحاد الوطني للبحارة بالهند: 20 ألف بحار هندي عالقون في مضيق هرمز في أوضاع إنسانية مزرية
13:38 |الخارجية الروسية: لافروف يبدأ غداً زيارة إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني حول أوكرانيا و"الشرق الأوسط"
13:35 |السيناتور الأمريكي جيف ميركلي: ترامب هدد أولا بإبادة المدنيين الإيرانيين إذا لم يتم فتح مضيق هرمز والآن يغلق المضيق بنفسه
13:35 |السيناتور الأمريكي جيف ميركلي: يجب على الكونغرس أن يتحرك الآن لكبح جماح غرور ترامب ولوقف الحرب غير الشرعية
13:23 |"وول ستريت جورنال" عن شركة كوسكو الصينية للشحن: 5 ناقلات لنا كان مقررًا أن تعبر مضيق "هرمز" عالقة الآن ولن تعبر
13:22 |نائب رئیس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي نيكزاد: : في المفاوضات السابقة كان من المقرر إنشاء كونسورتيوم لتمييع اليورانيوم بمشاركة أميركا والسعودية لكنهم تراجعوا
13:22 |نائب رئیس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي نيكزاد: الأمر وصل بهم ليقترحوا إنشاء نظام قانوي لمضيق هرمز يكون الأميركيون جزءاً منه لكن ما علاقتهم بالمضيق؟
13:21 |نائب رئیس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي نيكزاد: إيران كانت مستعدة لإثبات حسن النية من خلال تمييع 450 كلغ من اليورانيوم المخصب وليس تسليمه
13:19 |نائب رئیس مجلس الشورى الإيراني: هدف الولايات المتحدة من عملية أصفهان كان أخذ اليورانيوم لكنهم فشلوا
12:26 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات في المنطقة والمفاوضات الإيرانية الأمريكية
12:24 |"واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي: ترامب أقر بأن تصعيد الصراع في إيران قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
11:36 |وكالة إيرنا: انطلاق عمل ممر الترانزيت بين باكستان وإيران رسميًا مع إرسال أول شحنة تجارية من باكستان إلى أوزبكستان عبر إيران
10:26 |الخارجية الصينية بشأن سيطرة ترامب على الملاحة بمضيق هرمز: على جميع الأطراف الالتزام بالهدوء وممارسة ضبط النفس
10:08 |مقرّ خاتم الأنبياء: في ضوء تهديدات العدو المستمرة ستُفعّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم آلية دائمة للسيطرة على مضيق هرمز
10:07 |مقرّ خاتم الأنبياء: كما أُعلن مرارًا فإن السفن التابعة للعدو ليس لها ولن يكون لها الحق في المرور عبر مضيق هرمز
10:07 |مقرّ خاتم الأنبياء: سيُسمح للسفن الأخرى بالمرور عبر المضيق وفقًا لأنظمة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
10:06 |مقرّ خاتم الأنبياء: ممارسة سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياهها الإقليمية حق طبيعي للأمة الإيرانية
10:05 |مقرّ خاتم الأنبياء: أمن الموانئ في الخليج الفارسي وبحر عُمان إمّا أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد
09:54 |وزارة التربية والتعليم الإيرانية: العدوان الأميركي "الإسرائيلي" ألحق أضرارًا ودمر 933 مدرسة و54 منشأة إدارية و17 مركزًا ثقافيًا و46 صالة رياضية
09:53 |وزارة التربية والتعليم الإيرانية: استشهاد 278 طالبًا و67 معلمًا جراء العدوان الأميركي "الإسرائيلي"
09:46 |بيان لمجموعة آسيان: وزراء خارجية آسيان يحثون أميركا وإيران على مواصلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل دائم
09:21 |المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نرغب بالسلام وأثبتنا ذلك عمليا لكننا أمام كيان صهيوني لا يلتزم بأي خطوط حمراء
08:30 |وزارة المالية الإسرائيلية": الكلفة الأولية لـ"عملية زئير الأسد" ضد إيران تبلغ نحو 11,5 مليار دولار
07:02 |رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: لم نتلق طلبا للمشاركة في الحصار البحري الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب
06:48 |"بلومبرغ" عن بيانات ملاحية: المشترون الآسيويون يستعدون لنقص أكبر في إمدادات الغاز بعد فشل محادثات إسلام آباد
06:48 |"بلومبرغ" عن بيانات ملاحية: متوسط شحنات الغاز إلى الصين انخفض بنسبة 30% خلال شهر مقارنة بالعام السابق
05:11 |إعلام العدو: تصريحات نتنياهو بشأن الحرب ونتائجها تعزز الانطباع بأن الحكومة تعيش في عالم خيالي وتحاول أن تجر الجمهور إليه
05:07 |بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تصل إلى 17% بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار على مضيق هرمز
04:54 |أسعار النفط تقفز بنسبة 9 في المئة متجاوزة 105 دولارات بالتزامن مع التوقف الكامل لحركة المرور في مضيق هرمز
04:44 |نيويورك تايمز: لا تستطيع الولايات المتحدة الانسحاب بالكامل من الحرب مع إيران كما لا تستطيع العودة إلى الداخل وهي تحمل نصرًا حاسمًا
04:43 |نيويورك تايمز: ايران تحولت إلى "جرح مفتوح" لإدارة ترامب يستنزف يومًا بعد يوم من مصداقية الولايات المتحدة واستقرارها الاقتصادي
04:09 |شركة الاستخبارات البحرية لويدز ليست إنتلجنس: حركة السفن بمضيق هرمز توقفت تماما بعد إعلان ترمب عن الحصار البحري
02:35 |أستراليا| رئيس الحكومة: لم نتلق أي طلب من الولايات المتحدة للمساعدة في فرض السيطرة على الحركة في مضيق هرمز وهي تعمل على ذلك بشكل أحادي
02:31 |أستراليا: أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم وضمان انخفاض أسعار البنزين للأستراليين هي تسوية تفاوضية
01:48 |وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: قرار ترامب بفرض حصار بحري هو الخيار المتاح الأقل سوءًا
01:48 |وول ستريت جورنال عن مصادر البيت الأبيض: ترامب ما يزال منفتحًا على حل دبلوماسي مع إيران رغم انهيار المحادثات
01:47 |وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: خيار استئناف القصف الشامل لإيران مستبعد حاليًا لتجنب زعزعة استقرار المنطقة
01:46 |وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: استئناف ضربات محدودة على إيران كان من بين خيارات بحثها ترامب
01:33 |رويترز: أسعار النفط تقفز بأكثر من 7 دولارات للبرميل عند افتتاح الأسواق بعد انتهاء محادثات إسلام آباد من دون التوصل لاتفاق
01:02 |إيران| عراقجي: إيران انخرطت بحسن نية لوضع حد للحرب في مفاوضات مكثفة وعلى أعلى المستويات منذ 47 عامًا مع الولايات المتحدة
01:01 |إيران| عراقجي: اقتربنا من اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب لكن الولايات المتحدة غيرت مواقفها وتمسكت بشروط قصوى ما أفشل التفاهم
00:59 |الحصار سيطبق على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها والمناطق الساحلية الإيرانية
00:56 |القيادة المركزية الأميركية: سنشرع في تنفيذ حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارًا من صباح الاثنين
00:33 |إيران| قاليباف ردًا على تهديد ترامب بإغلاق مضيق هرمز: استمتعوا بالسعر الحالي للبنزين.. مع ما يُسمّى بـ«الحصار» ستحنون قريبًا للبنزين بسعر 4 إلى 5 دولارات