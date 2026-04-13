كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-04-13 00:31
15:42 |
إيران| اتصالات هاتفية لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مع نظيرَيه السعودي والقطري
15:34 |
"رويترز" عن روس آتوم: روسيا تبدأ الموجة الأخيرة من إجلاء موظفي محطة بوشهر النووية في إيران
15:33 |
رئيس الحكومة البريطانية: لن ننجر إلى الحرب في الشرق الأوسط أيا كانت الضغوط
15:31 |
إيران| إيجئي: السلطة القضائية تتابع بوتيرة عالية ملفات العملاء وتتعامل بأقصى درجات الحزم والسرعة
15:31 |
إيران| إيجئي: السلطة القضائية تتخذ وضعية الحرب في ملاحقة عملاء الأعداء حتى إشعار آخر
15:31 |
إيران| إيجئي: نحن مستعدون للحوار والتفاهم لكن وفقاً للمبادئ والأسس الخاصة بنا
15:30 |
إيران| رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي: قواتنا المسلحة يدها على الزناد ولا تهاون أبداً خلال وقف إطلاق النار الموقّت
15:20 |
روسيا| بوريسينكو: موسكو تشدد على ضرورة خفض التصعيد فوراً بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
15:18 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم رضائي: لجنة الأمن القومي البرلمانية ناقشت والقائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية جاهزية القوات المسلحة
15:18 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم رضائي: تمّ اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن وحدة أراضي البلاد في مختلف المجالات والجبهات
15:17 |
معاريف عن "مسؤول عسكري": تقديرات "إسرائيلية" بأن إيران ستطلق مساء اليوم الإثنين صواريخ باتجاه "إسرائيل"
14:53 |
الرئيس الإيراني: تصور الأعداء الانهيار السريع للبلاد تحطم أمام صمود شعبنا
14:49 |
الرئيس الإيراني: ندين صمت بعض المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان إزاء جرائم العدو ضد بلادنا
14:48 |
الرئيس الإيراني: تهديد العدو باستهداف البنى التحتية يعكس عجزه عن فرض إرادته
14:47 |
الرئيس الإيراني: لا نطمع في حقوق الدول الأخرى وسندافع بحزم عن حقوق شعبنا
14:46 |
وزير الدفاع الباكستاني: جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ قريباً
14:46 |
وزير الدفاع الباكستاني: نعرب عن ارتياحنا بعد المحادثات ولم تظهر أي أمور سلبية بخصوصها
14:42 |
وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف: لا تزال هناك إمكانية لاستئناف المحادثات بين أميركا وإيران
14:41 |
وزيرة الدفاع الإسبانية: ترامب ونتنياهو يريدان فرض قواعد على المجتمع الدولي وهذا لا يمكن قبوله بأي حال وفرض الحصار على مضيق هرمز "غير منطقي"
14:40 |
وكالة "مهر" الإيرانية: عودة جميع الجسور والسكك الحديدية التي قصفتها "إسرائيل" خلال الحرب إلى الخدمة بعد إعادة تأهيلها
14:39 |
سفير إيران لدى الهند: لدينا تواصل جيد مع الحكومة الهندية بشأن مرور السفن الهندية ونريد مساعدة الهند إيران لديها نفط ومستعدة لبيعه لأي دولة تريد ذلك
13:50 |
"نيويورك تايمز": دونالد ترامب قال إنّ دولاً ستساعد في فرض الحصار على إيران وحتى الآن لم يبدِ أحد أي استعداداً لذلك
13:44 |
"نيويورك تايمز" عن رئيس المنظمة البحرية الدولية: الوضع حول مضيق هرمز مقلق للغاية وآلاف البحارة يواجهون مخاطر
13:44 |
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تكتسب أهمية قصوى
13:43 |
الأمين العام للاتحاد الوطني للبحارة بالهند: 20 ألف بحار هندي عالقون في مضيق هرمز في أوضاع إنسانية مزرية
13:38 |
الخارجية الروسية: لافروف يبدأ غداً زيارة إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني حول أوكرانيا و"الشرق الأوسط"
13:35 |
السيناتور الأمريكي جيف ميركلي: ترامب هدد أولا بإبادة المدنيين الإيرانيين إذا لم يتم فتح مضيق هرمز والآن يغلق المضيق بنفسه
13:35 |
السيناتور الأمريكي جيف ميركلي: يجب على الكونغرس أن يتحرك الآن لكبح جماح غرور ترامب ولوقف الحرب غير الشرعية
13:23 |
"وول ستريت جورنال" عن شركة كوسكو الصينية للشحن: 5 ناقلات لنا كان مقررًا أن تعبر مضيق "هرمز" عالقة الآن ولن تعبر
13:22 |
نائب رئیس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي نيكزاد: : في المفاوضات السابقة كان من المقرر إنشاء كونسورتيوم لتمييع اليورانيوم بمشاركة أميركا والسعودية لكنهم تراجعوا
13:22 |
نائب رئیس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي نيكزاد: الأمر وصل بهم ليقترحوا إنشاء نظام قانوي لمضيق هرمز يكون الأميركيون جزءاً منه لكن ما علاقتهم بالمضيق؟
13:21 |
نائب رئیس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي نيكزاد: إيران كانت مستعدة لإثبات حسن النية من خلال تمييع 450 كلغ من اليورانيوم المخصب وليس تسليمه
13:19 |
نائب رئیس مجلس الشورى الإيراني: هدف الولايات المتحدة من عملية أصفهان كان أخذ اليورانيوم لكنهم فشلوا
13:19 |
"رويترز" عن وزير الخارجية الصيني: حصار مضيق هرمز لا يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي
13:18 |
الكرملين: عرض روسيا بقبول اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال ساري المفعول
13:07 |
رويترز عن بيانات ملاحية: ناقلتان مرتبطتان بإيران تغادران مياه الخليج عبر مضيق هرمز
12:28 |
"أكسيوس": ترامب يريد منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في المحادثات
12:26 |
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات في المنطقة والمفاوضات الإيرانية الأمريكية
12:25 |
وزيرة النقل الإيرانية: ستُستأنف الرحلات الجوية الداخلية قريباً في بعض مطارات البلاد
12:24 |
"واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي: ترامب أقر بأن تصعيد الصراع في إيران قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
11:36 |
وكالة إيرنا: انطلاق عمل ممر الترانزيت بين باكستان وإيران رسميًا مع إرسال أول شحنة تجارية من باكستان إلى أوزبكستان عبر إيران
10:26 |
الخارجية الصينية بشأن سيطرة ترامب على الملاحة بمضيق هرمز: على جميع الأطراف الالتزام بالهدوء وممارسة ضبط النفس
10:26 |
الخارجية الصينية: بكين تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة وإيران بوقف إطلاق النار
10:08 |
مقرّ خاتم الأنبياء: في ضوء تهديدات العدو المستمرة ستُفعّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم آلية دائمة للسيطرة على مضيق هرمز
10:07 |
مقرّ خاتم الأنبياء: كما أُعلن مرارًا فإن السفن التابعة للعدو ليس لها ولن يكون لها الحق في المرور عبر مضيق هرمز
10:07 |
مقرّ خاتم الأنبياء: سيُسمح للسفن الأخرى بالمرور عبر المضيق وفقًا لأنظمة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
10:07 |
10:06 |
مقرّ خاتم الأنبياء: ممارسة سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياهها الإقليمية حق طبيعي للأمة الإيرانية
10:06 |
مقرّ خاتم الأنبياء: نعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية لبلادنا واجبًا طبيعيًا وقانونيًا
10:06 |
مقرّ خاتم الأنبياء: ستواصل القوات المسلحة ضمان الأمن في المياه الإقليمية الإيرانية بكل حزم
10:05 |
مقرّ خاتم الأنبياء: أمن الموانئ في الخليج الفارسي وبحر عُمان إمّا أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد
09:54 |
وزارة التربية والتعليم الإيرانية: العدوان الأميركي "الإسرائيلي" ألحق أضرارًا ودمر 933 مدرسة و54 منشأة إدارية و17 مركزًا ثقافيًا و46 صالة رياضية
09:53 |
وزارة التربية والتعليم الإيرانية: استشهاد 278 طالبًا و67 معلمًا جراء العدوان الأميركي "الإسرائيلي"
09:46 |
بيان لمجموعة آسيان: وزراء خارجية آسيان يحثون أميركا وإيران على مواصلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل دائم
09:21 |
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نرغب بالسلام وأثبتنا ذلك عمليا لكننا أمام كيان صهيوني لا يلتزم بأي خطوط حمراء
08:30 |
وزارة المالية الإسرائيلية": الكلفة الأولية لـ"عملية زئير الأسد" ضد إيران تبلغ نحو 11,5 مليار دولار
07:02 |
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: لم نتلق طلبا للمشاركة في الحصار البحري الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب
06:48 |
"بلومبرغ" عن بيانات ملاحية: المشترون الآسيويون يستعدون لنقص أكبر في إمدادات الغاز بعد فشل محادثات إسلام آباد
06:48 |
"بلومبرغ" عن بيانات ملاحية: متوسط شحنات الغاز إلى الصين انخفض بنسبة 30% خلال شهر مقارنة بالعام السابق
05:11 |
إعلام العدو: تصريحات نتنياهو بشأن الحرب ونتائجها تعزز الانطباع بأن الحكومة تعيش في عالم خيالي وتحاول أن تجر الجمهور إليه
05:07 |
بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تصل إلى 17% بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار على مضيق هرمز
04:54 |
أسعار النفط تقفز بنسبة 9 في المئة متجاوزة 105 دولارات بالتزامن مع التوقف الكامل لحركة المرور في مضيق هرمز
04:50 |
ترامب: نجحنا في "هزيمة" وتدمير القدرات التصنيعية الإيرانية في مجالي المسيرات والصواريخ
04:50 |
ترامب: كنا لطيفين للغاية لأننا لم نستهدف الكثير من الجسور الإيرانية سوى جسر واحد
04:44 |
نيويورك تايمز: لا تستطيع الولايات المتحدة الانسحاب بالكامل من الحرب مع إيران كما لا تستطيع العودة إلى الداخل وهي تحمل نصرًا حاسمًا
04:43 |
نيويورك تايمز: ايران تحولت إلى "جرح مفتوح" لإدارة ترامب يستنزف يومًا بعد يوم من مصداقية الولايات المتحدة واستقرارها الاقتصادي
04:40 |
ايندبندنت: ترامب يعلن النصر لكن حرب على إيران كانت خاسرة على جميع الجبهات
04:38 |
ترامب: ندفع تريليونات الدولارات لحلف النيتو وهذا الأمر سيخضع لتمحيص جاد للغاية
04:38 |
ترامب: أشعر بخيبة أمل شديدة تجاه حلف النيتو فهم لم يقفوا إلى جانبنا
04:37 |
ترامب: لا أهتم إذا عادت إيران إلى المفاوضات أو لم تعد
04:11 |
حتى الآن رفضت كل من بريطانيا وأستراليا الانضمام إلى الحصار الأمريكي المفروض على إيران
04:11 |
رويترز: تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2% لتسجل 4643 دولارًا للأونصة
04:09 |
شركة الاستخبارات البحرية لويدز ليست إنتلجنس: حركة السفن بمضيق هرمز توقفت تماما بعد إعلان ترمب عن الحصار البحري
02:38 |
إيران| عراقجي: الولايات المتحدة لم تتعلّم من الدروس السابقة
02:35 |
أستراليا| رئيس الحكومة: لم نتلق أي طلب من الولايات المتحدة للمساعدة في فرض السيطرة على الحركة في مضيق هرمز وهي تعمل على ذلك بشكل أحادي
02:31 |
أستراليا: أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم وضمان انخفاض أسعار البنزين للأستراليين هي تسوية تفاوضية
02:30 |
أستراليا: لا نفكر في الانضمام إلى الحصار البحري الأميركي لمضيق هرمز
02:26 |
صحيفة نيويورك تايمز: يخطط ترامب "لإغلاق" مضيق كان قد أصر سابقًا على ضرورة بقائه مفتوحًا
01:48 |
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: قرار ترامب بفرض حصار بحري هو الخيار المتاح الأقل سوءًا
01:48 |
وول ستريت جورنال عن مصادر البيت الأبيض: ترامب ما يزال منفتحًا على حل دبلوماسي مع إيران رغم انهيار المحادثات
01:47 |
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: خيار استئناف القصف الشامل لإيران مستبعد حاليًا لتجنب زعزعة استقرار المنطقة
01:46 |
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: استئناف ضربات محدودة على إيران كان من بين خيارات بحثها ترامب
01:33 |
رويترز: أسعار النفط تقفز بأكثر من 7 دولارات للبرميل عند افتتاح الأسواق بعد انتهاء محادثات إسلام آباد من دون التوصل لاتفاق
01:02 |
إيران| عراقجي: إيران انخرطت بحسن نية لوضع حد للحرب في مفاوضات مكثفة وعلى أعلى المستويات منذ 47 عامًا مع الولايات المتحدة
01:01 |
إيران| عراقجي: اقتربنا من اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب لكن الولايات المتحدة غيرت مواقفها وتمسكت بشروط قصوى ما أفشل التفاهم
00:59 |
الحصار سيطبق على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها والمناطق الساحلية الإيرانية
00:56 |
القيادة المركزية الأميركية: سنشرع في تنفيذ حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارًا من صباح الاثنين
00:34 |
إيران| قاليباف ردًا على تهديد ترامب: ترامب سيغرق أكثر في مستنقع أسعار النفط الذي صنعه بنفسه
00:33 |
إيران| قاليباف ردًا على تهديد ترامب بإغلاق مضيق هرمز: استمتعوا بالسعر الحالي للبنزين.. مع ما يُسمّى بـ«الحصار» ستحنون قريبًا للبنزين بسعر 4 إلى 5 دولارات
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الاميركي السعودي على اليمن الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
"خاتم الأنبياء": فرض واشنطن "الإجرامية" قيودًا على مرور السفن إجراء غير قانوني
إيران: فرض حصار بحري على إيران محكوم عليه بالفشل
 عراقجي: كنا قريبين من
الصحف الإيرانية: اقتدار إيران جعل العالم يستقوي على أميركا
صنعاء تتوعد بمشاركة فاعلة إذا استؤنف العدوان على إيران
بالفيديو| هروب مدمرة أميركية من شرق مضيق هرمز بعد تحذير حرس الثورة الإسلامية 
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد 
مشروع قانون إيراني يفرض رسمًا بالريال للمرور عبر مضيق هرمز
