كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الشيخ الزكزاكي: نهج الإمام الشهيد باقٍ وأميركا تتجرع الهزيمة
الشيخ الزكزاكي: نهج الإمام الشهيد باقٍ وأميركا تتجرع الهزيمة

2026-04-13 01:37
أكد زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، الشيخ إبراهيم الزكزاكي، أن الولايات المتحدة قد اصطدمت بقدرة الله الغالبة، وأن رهاناتها على انهيار النظام الإسلامي قد تبخرت تمامًا.

وقال الشيخ الزكزاكي في رسالة بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد شهيد الأمة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره)، أن هذه الأربعين يومًا كشفت للعالم المكانة الحقيقية للسيد القائد، مؤكدًا أنه "لم يكن مجرد شخص يُمكن تغييبه بالاغتيال الجسدي، بل هو فكر راسخ وشخصية استقرت في سويداء قلوب المسلمين والأحرار حول العالم".

وأضاف: "إن الأعداء توهموا بأن غياب القائد سيؤدي إلى انهيار كل شيء وخروج الناس إلى الشوارع ابتهاجًا، لكن الواقع أثبت أن الشعب الإيراني والأمة الإسلامية اعتبروا رحيله فقدان "أب" لكل الأمة، مما زادهم أكثر تمسكاً بنهجه.

وفي إشارة إلى اختيار خليفة الإمام الشهيد، رأى الشيخ الزكزاكي أن "هذه الخطوة شكلت صدمة كبرى للأعداء، حيث تبيّن لهم أن "الخلف" (القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي) ليس غريبًا عن هذا المسار، بل هو امتداد لذات المدرسة، ليس فقط في النهج بل في التضحية والدم".

ووصف الشيخ الزكزاكي، آية الله السيد مجتبى الخامنئي بأنه "شخصية ذاقت مرارة العدوان وقدمت التضحيات الجسام من أفراد أسرته على طريق الحق، مما يجعله ضمانة لاستمرار هذا الطريق بصلابة لا تلين".

وتوجه الشيخ الزكزاكي بالسؤال لقادة الاستكبار: "ماذا رأيتم؟ لقد رأيتم شعبًا يقف بجانب الجمهورية الإسلامية ليل نهار رغم كل الدمار الذي أحدثتموه، ورأيتم تضامنًا عالميًا حتى داخل أميركا نفسها، مما منح هذا العبد الصالح عزةً وخلودًا لم تتوقعوه أبدًا".

ووجه زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا تحذيرًا شديد اللهجة بشأن التطورات الميدانية، مؤكدًا "أن مضيق هرمز وباب المندب ليست أراضٍ بلا صاحب، بل هي ملك للشعبين الإيراني واليمني بقرار وحكمة إلهية".

وطالب الشيخ الزكزاكي، القوى المعتدية بالانسحاب والاعتراف بالهزيمة، والكف عن التفكير في أي عدوان جديد، وجبر الخسائر التي ألحقتها بالجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، مشددًا على أن من يريد عبور الممرات المائية عليه احترام سيادة أصحابها الشرعيين.

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الشيخ ابراهيم الزكزاكي الحركة الاسلامية في نيجيريا
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
