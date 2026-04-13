كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي: التهديدات عرقلت اتفاق إسلام آباد

2026-04-13 02:51
أكد وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي، أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية انخرطت بحسن نية في مفاوضات مكثفة وعلى أعلى المستويات لإنهاء حالة الصراع الممتدة مع الولايات المتحدة منذ 47 عامًا.

وكتب الوزير عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" يقول: "بينما كانت الأطراف على بعد خطوات قليلة من التوصل إلى اتفاق في إسلام آباد، واجهت المفاوضات عقبات تمثلت في المبالغات والتغييرات المستمرة في الأهداف والتهديدات بالحصار".

وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة لم تستفد من الدروس السابقة، وقال: "كنا على بعد بوصات فقط من مذكرة تفاهم عندما واجهنا نهجًا متشددًا وتغييرًا في الشروط وحصارًا..".

وختم وزير الخارجية الإيراني بالقول: "الدروس لم تُستفد بعد"، مشددًا على القاعدة الدبلوماسية التي تقول إن "حسن النية يولد حسن النية، والعداوة تولد العداوة".

"خاتم الأنبياء": فرض واشنطن "الإجرامية" قيودًا على مرور السفن إجراء غير قانوني
إيران منذ 5 ساعات
إيران: فرض حصار بحري على إيران محكوم عليه بالفشل
إيران: فرض حصار بحري على إيران محكوم عليه بالفشل
إيران منذ 6 ساعات
 عراقجي: كنا قريبين من
 عراقجي: كنا قريبين من "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لكن التشدد الأميركي عرقل الاتفاق
إيران منذ 6 ساعات
الصحف الإيرانية: اقتدار إيران جعل العالم يستقوي على أميركا
الصحف الإيرانية: اقتدار إيران جعل العالم يستقوي على أميركا
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
كلفة الحرب
كلفة الحرب "الاسرائيلية" على إيران تجاوزت الـ11 مليار دولار
لبنان منذ 14 دقيقة
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
عربي ودولي منذ 39 دقيقة
"خاتم الأنبياء": فرض واشنطن "الإجرامية" قيودًا على مرور السفن إجراء غير قانوني
إيران منذ 5 ساعات
"واشنطن بوست": حصار ترامب لهرمز يفاقم أزمة الطاقة في العالم
عربي ودولي منذ 5 ساعات
