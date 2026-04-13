أكد وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي، أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية انخرطت بحسن نية في مفاوضات مكثفة وعلى أعلى المستويات لإنهاء حالة الصراع الممتدة مع الولايات المتحدة منذ 47 عامًا.

وكتب الوزير عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" يقول: "بينما كانت الأطراف على بعد خطوات قليلة من التوصل إلى اتفاق في إسلام آباد، واجهت المفاوضات عقبات تمثلت في المبالغات والتغييرات المستمرة في الأهداف والتهديدات بالحصار".

وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة لم تستفد من الدروس السابقة، وقال: "كنا على بعد بوصات فقط من مذكرة تفاهم عندما واجهنا نهجًا متشددًا وتغييرًا في الشروط وحصارًا..".

وختم وزير الخارجية الإيراني بالقول: "الدروس لم تُستفد بعد"، مشددًا على القاعدة الدبلوماسية التي تقول إن "حسن النية يولد حسن النية، والعداوة تولد العداوة".

