ردّ المسؤولون الإيرانيون على التهديدات الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاق مضيق هرمز، وفرض حصار بحري على إيران، مؤكدين أن مفتاح المضيق هو بيدهم، ومشددين على أن التهديد الجديد سينتهي إلى الفشل كما التهديدات الأميركية السابقة.

قاليباف: ترامب سيغرق في مستنقع أسعار النفط

وفي السياق نشر رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، في معرض ردّه على تهديد ترامب صورة لآخر أسعار البنزين في محطات الوقود المحيطة بالبيت الأبيض.

وكتب قاليباف في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول للأميركيين: "استمتعوا بالسعر الحالي للبنزين. مع ما يُسمّى بـ"الحصار"، ستحنون قريبًا للبنزين بسعر 4 إلى 5 دولارات".

ونشر قاليباف أيضًا معادلة جديدة لارتفاع أسعار النفط ليُظهر أن إعادة إغلاق مضيق هرمز ستؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار، وأن ترامب سيغرق أكثر في مستنقع أسعار النفط الذي صنعه بنفسه.

ولايتي: مفتاح مضيق هرمز في يدنا

بدوره أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية الدكتور علي اكبر ولايتي أن "مفتاح مضيق هرمز اليوم في أيدي إيران".

وقال ردًا على تهديدات ترامب: "كما كان "مضيق أبو الحياة" عبر التاريخ رمزًا لسد الطريق أمام الأجانب في قلب ترابنا، فإن مفتاح 'مضيق هرمز' اليوم في يدنا المقتدرة".

محسن رضائي: الحصار سيفشل

من جهته أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، أن "الولايات المتحدة ستفشل في أي محاولة لفرض حصار بحري، كما فشلت في مساعيها المرتبطة بمضيق هرمز".

وقال اللواء رضائي: "قواتنا لن تسمح بأي حصار أميركي وتمتلك أوراق قوة لمواجهته"، مشددًا على أن "إيران ليست ساحة يمكن فرض حصار عليها عبر التصريحات أو الخطط الخيالية".

وأضاف: "كما منيت أميركا بهزيمة تاريخية أمام إيران في محاولتها فتح مضيق هرمز فإنها محكومة بالفشل أيضًا في مشروع الحصار البحري".

وزارة الدفاع: مضيق هرمز سيبقى بيد إيران إلى الأبد

وأصدرت وزارة الدفاع الإيرانية بيانًا أكدت فيه أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بيد إيران والمنطقة إلى الأبد، وقالت: "العدو لم ولن يتمكن من إسقاط نظامنا أو تفكيك بلادنا أو السيطرة على مضيق هرمز".

الأدميرال إيراني: تهديد مثير للسخرية

من جهته سخر قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، من التهديد الجديد للرئيس الأميركي، مؤكدًا أن "رجال البحرية البواسل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يراقبون جميع تحركات الجيش الأميركي في المنطقة".

وقال: "إن تهديدات الرئيس الأميركي بفرض حصار بحري على إيران، بعد الهزيمة النكراء التي مُني بها جيشها في الحرب المفروضة الثالثة، أمر مثير للسخرية".

حرس الثورة: سنتعامل بحزم

وأطلق حرس الثورة الاسلامية تحذيرًا للقوات الأميركية من مغبة اقتراب القطع الحربية من مضيق هرمز، مؤكدة أن ذلك سيعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وقالت العلاقات العامة في حرس الثورة: إنه "خلافًا للادعاءات الكاذبة لبعض مسؤولي العدو، مضيق هرمز يخضع لرقابة وإدارة دقيقة، ومفتوح أمام مرور السفن المدنية دون أي ضرر، وفقًا للوائح ذات الصلة".

وأكد الحرس أن "أي سفينة عسكرية تنوي الاقتراب من مضيق هرمز تحت أي ذريعة أو مسمى سيتم التعامل معها بحزم".

العميد قاآني: سيغادرون

بدوره رد قائد فيلق القدس، العميد إسماعيل قاآني على تهديدات ترامب مشددًا على أن "جبهة المقاومة الموحدة حاضرة في كل المنطقة بقوة وفاعلية، وهي تترقب أعداء الإنسانية".

وقال قاآني: "على أميركا والكيان الصهيوني أن يتذكرا كيف فرا خاويي الوفاض من اليمن البطل ومن باب المندب والبحر الأحمر، والآن أيضًا، سيغادرون من المنطقة دون أن يحققوا أي إنجاز".

ظريف: الغريق يتشبث بالحشيش

وعلّق وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف على تهديدات ترامب بفرض حصار على إيران، مشيرًا إلى أن "الغريق يتشبّث بكلّ حشيش".

وقال ظريف: "حصار مضيق هرمز عسكريًا ـ وهو ليس مغلقًا أصلًا ـ بزعم المساعدة في إنقاذ الاقتصاد العالمي. هل هذا إنجاز جديد من «فنّ التعامل»؟".

وختم ظريف بالقول: "إن أسوأ المقامرين، من لا يعرف متى يترك الطاولة الخاسرة".

