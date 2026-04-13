أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) اليوم الاثنين 13 نيسان/أ[ريل 2026، بدء تنفيذ حصار بحري شامل على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفقًا للقيادة المركزية الأميركية فسيدخل الحصار البحري على إيراني حيز التنفذ اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن الحصار سيُطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية الواقعة في الخليج الفارسي وخليج عُمان.

وأكدت القوات الأميركية أنها لن تعيق حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية.

وأضاف البيان أنه "سيتم تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية عبر إشعار رسمي قبل بدء الحصار، محذرًا جميع السفن بمتابعة بث "إشعارات الملاحة" والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر القناة الـ16 للاتصال المباشر أثناء العمل في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز.

في غضون ذلك، توعد مسؤولون إيرانيون كبار بالتصدي لأي حصار بحري.

وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي: إن "إيران ليست مكانًا يمكن فرض حصار عليه عبر المنشورات أو خطط خيالية"، مؤكدًا أن القوات الإيرانية لن تسمح للولايات المتحدة بأي حصار ولديها أوراق قوة لمواجهته.

من جانبه، صرح قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الجنرال إسماعيل قاآني، بأن "أميركا والكيان الصهيوني سيغادران المنطقة دون تحقيق أي إنجاز"، مضيفًا أن "الجبهة الموحدة للمقاومة حاضرة بقوة في كامل المنطقة وهي بالمرصاد للعدو".

كما وصف قائد بحرية الجيش الإيراني تهديدات الرئيس الأميركي بأنها "مضحكة"، مؤكدًا أن قواته ترصد جميع تحركات الجيش الأميركي في المنطقة.



