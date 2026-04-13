صعّدت إيران موقفها بشأن مضيق هرمز، معلنةً، التمسك بفرض رسوم عبور تُدفع بالريال الإيراني، وذلك ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفض أي قيود على الملاحة في الممر الدولي.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، في تصريح له: إن "رسوم عبور مضيق هرمز يجب أن تُدفع بالريال الإيراني"، مشيرًا إلى أن "مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران قد أعدّ قانونًا بهذا الشأن، وأن 250 نائبًا أيّدوا خطة المضيق الذي يعبر منه 20% من نفط العالم و35% من غازه ويقع بالكامل تحت سيطرتنا".

وأكد بابائي أن "هذا الممر الاستراتيجي غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف"، لافتًا إلى أن "صادرات النفط الإيرانية تجاوزت 1.6 مليون برميل يوميًا رغم العقوبات، وأن نفط البلاد أصبح عمليًا محصّناً ضد العقوبات".

وأضاف: إن "باحثين أميركيين حذّروا ترامب من أن إيران قد تتحول بشرارة واحدة إلى قوة عظمى"، معتبرًا أن إيران "تقف إلى جانب أقوى أربع قوى في العالم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توعّد، في تصريحات سابقة، بـ"فتح مضيق هرمز قريبًا جدًا وعدم السماح لإيران بفرض رسوم على المرور"، مؤكدًا أن المضيق "ممر مائي دولي".

وقال ترامب: "إن الولايات المتحدة لن تسمح بأي قيود على الملاحة"، مضيفًا: "إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بسرعة، فسنتمكن من إنهاء الأمر بطريقة أو بأخرى"، قبل أن يعود ويعلن عن تهديد مناقض للسابق يقضي بإغلاق مضيق هرمز وفرض حصار بحري يمنع بموجبه مرور السفن القادمة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها.

