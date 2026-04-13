أظهر مقطع فيديو نشره حرس الثورة الإسلامية مدمرة أميركية وهي تتراجع وتغير مسارها بعد تحذيرات من وحداته البحرية في حرس الثورة.

ويبين الفيديو المنشور أحد مجاهدي القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية وهو يحذر المدمرة الأميركية، ويخاطبها بالقول: "المدمرة 121 التابعة للبحرية الأميركية.. أنا من قوات حرس الثورة الإسلامية، يجب عليك تغيير مسارك فورًا والعودة إلى المحيط الهندي. إذا لم تمتثل لأوامر القوات البحرية لحرس الثورة، فسيتم استهدافك".

وردّ الزورق الأمريكي قائلاً: "أنا الزورق 121 التابع للتحالف، وأبحر وفقًا للقوانين الدولية، وليس لديّ نية لخلق تحدٍ لكم".

ويعود المجاهد من القوات البحرية ويوجه تحذيرًا آخر قائلًا: "أيها الزورق التابع للبحرية الأميركية المبحر في محيط بحر عمان باتجاه ميناء الفجيرة، أنا من القوات البحرية لحرس الثورة، وأوجه لك التحذير لآخر مرة".

ويضيف هذا المجاهد قائلًا: "بحرية حرس الثورة تحذر جميع الزوارق المتواجدة في بحر عمان، بأنه في حال رصد أي زورق عسكري أجنبي في محيطكم، فعليكم الابتعاد عنه لمسافة 10 أميال، لأنني مستعد لاستهدافهم".

