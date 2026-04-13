כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الجانب الأميركي يخرق بنود الاتفاق الامني مع العمليات المشتركة في العراق
2026-04-13 05:48
اتهمت كتلة حقوق في مجلس النواب العراقي، الولايات المتحدة بنقض الاتفاقية المبرمة مع العمليات المشتركة، مشددة على أن استهداف قطعات الحشد الشعبي والسيطرة على الأجواء يمثل انتقاصًا صارخًا للسيادة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب مقداد الخفاجي في تصريح صحفي: إن "العمليات المشتركة أبرمت اتفاقية مع الجانب الأميركي تتضمن بندين أساسيين، هما؛ عدم تهديد دول الجوار من الأراضي العراقية والسيطرة الوطنية على الأجواء"، مبينًا أن "واشنطن ضربت هذه التعهدات عرض الحائط".

وأضاف الخفاجي: إن "القوات الأميركية قامت بخرق الهدنة والاتفاق عبر استهدافها المتكرر لقطعات الحشد الشعبي"، مشيرًا إلى أن "هذه التحركات تؤكد استمرار الغطرسة الأميركية ومحاولتها تحويل العراق إلى منطلق للاعتداءات الإقليمية".

وشدّد الخفاجي على أن "الاستمرار في مصادرة السيادة الجوية واستهداف القوات الرسمية العراقية يستوجب موقفًا حكوميًا حازمًا لإنهاء التواجد الأجنبي" في العراق، لافتًا إلى أن "الإرادة الوطنية لن تسمح ببقاء العراق رهينة للقرارات والاعتداءات الأميركية".

إقرأ المزيد
المزيد
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب
بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب
عربي ودولي منذ ساعتين
وزير الخارجية التركي: نتنياهو خرّب وقف إطلاق النار في لبنان
وزير الخارجية التركي: نتنياهو خرّب وقف إطلاق النار في لبنان
عربي ودولي منذ 3 ساعات
سباق الذكاء الاصطناعي العسكري: صعود صيني روسي مقابل تراجع أميركي
سباق الذكاء الاصطناعي العسكري: صعود صيني روسي مقابل تراجع أميركي
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
"خاتم الأنبياء": فرض واشنطن "الإجرامية" قيودًا على مرور السفن إجراء غير قانوني
إيران منذ 5 ساعات
 عراقجي: كنا قريبين من
 عراقجي: كنا قريبين من "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لكن التشدد الأميركي عرقل الاتفاق
إيران منذ 6 ساعات
الجانب الأميركي يخرق بنود الاتفاق الامني مع العمليات المشتركة في العراق
الجانب الأميركي يخرق بنود الاتفاق الامني مع العمليات المشتركة في العراق
عربي ودولي منذ 10 ساعات
