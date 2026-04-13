اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 13 نيسان 2026 بنتائج المفاوضات التي عقدت في إسلام آباد حيث اعتبرت فشلها دليلًا واضًحا على اليد العليا لإيران في الميدان الذي انعكس قوة وتمسكًا بالثوابت والأصول في الدبلوماسية.

دبلوماسية المقاومة على جبهة إسلام آباد

بدورها، كتبت صحيفة رسالت:"ما حدث في إيران الإسلامية بعد الحدث التاريخي المؤلم المتمثل في استشهاد قائد الثورة العظيم لم يكن مجرد تجلٍّ لمهمة ناضجة وإبداع ملحمي فريد من نوعه من الشعب، بل شهدنا، في أعقاب هذه الانتفاضة الوطنية، تجلّيًا فريدًا لنضج الحكم على أعلى مستويات إدارة البلاد. سيكون من الظلم الفادح أن نقتصر على الإشادة ببصيرة الشعب ونضجه ونتجاهل قوة جهاز الحكم وحنكته واستقراره في خضم هذه الأحداث المتسارعة.

من الواضح أن نظام الجمهورية الإسلامية، في المنعطفات التاريخية وأوقات الأزمات، يُظهر دائمًا مستوى من التماسك ينبع جزئيًا من طبيعته المحلية وبنيته المتينة؛ ولكن في مواجهة أعمال الحرق المتعمد الأخيرة واندلاع الحرب الثالثة المفروضة، سُجّل أداءٌ باهر من جهاز الحكم، فاق التوقعات رغم ما فيه من نواقص. إن الإدارة الحازمة للبلاد خلال تلك الأيام العشرة المصيرية، حين كان المجتمع ينعى فقدان قائده ويخوض في الوقت نفسه معركةً شرسةً ضد خصمين غادرين وعنيدين - الجبهة العبرية الغربية - تُعدّ دليلًا واضحًا على هذا الادعاء. ففي هذه الحملة، ومع استمرار الدفاع المقدس الجديد، اصطدمت آلة الحرب التابعة للعدو الأميركي الصهيوني بحاجز الإرادة الإيرانية الصلب، وفشلت في تحقيق أهدافها الخبيثة.

وقد انعكس هذا الحزم على أرض الواقع بشكل مباشر في الساحة الدبلوماسية. فالمفاوضات الأخيرة، ببدايتها الحكيمة ونهايتها الحازمة غير القائمة على الاتفاق، تُعدّ رمزًا ملموسًا لهذا النضج السياسي. وبفرض إرادتها، أجبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العدو على التراجع عن خطته المفرطة المكونة من 15 نقطة، وبجعل خطتها المكونة من 10 نقاط الإطار الحصري للمحادثات، توجهت إلى اجتماع إسلام آباد وهي في موقف قوة.

ومع ذلك، أظهر فريقنا الدبلوماسي بوضوح أنه لا يعتبر الحرب منتهية، ولن يتسرع في التوصل إلى اتفاق ويتخلى عن المطالب المشروعة للأمة.

وكانت زيارة السيد قاليباف وفريقه المرافق له إلى المطار، قبل مغادرتهم إلى العاصمة الباكستانية، بمثابة رسالة واضحة إلى محور الغطرسة. وأظهر التذكير بالشرطين الأساسيين، وهما دفع الأموال المجمدة وإرساء وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، أن إيران لا تعتبر طاولة المفاوضات منبرًا للمساومات التافهة، بل ساحةً لتأكيد حقوق جبهة المقاومة.

علاوة على ذلك، فإن المواقف الثابتة للفريق الإيراني لدى وصوله إلى إسلام آباد، والتأكيد المستمر على انعدام الثقة المطلق بالولايات المتحدة في جميع المقابلات، حال دون أي استغلال إعلامي. وعندما عاد الممثلون الأميركيون إلى سلوكهم المتعجرف والمفرط المعتاد، غادر الوفد الإيراني طاولة المفاوضات دون أدنى تراجع أو استسلام، مما أجبر فانس على العودة إلى واشنطن خالي الوفاض وبسجل هزيل.

يدرك الفريق الإيراني الذكي جدًا أن فانس، كشخصية سياسية، والولايات المتحدة، كدولة ذات سيادة منخرطة في أزمات داخلية وخارجية، في حاجة ماسة إلى تحقيق نتائج ونجاح في المفاوضات مع طهران.

إن كلاً من التأخير الذي دام عدة ساعات في المطار، وهذا الانسحاب الشجاع من طاولة المفاوضات، التي لا تزال ترزح تحت وطأة أوهام الرئيس الأميركي الجاهل وفريقه المخادع، قد وجّه رسالة استراتيجية للعالم: لقد ولّى عهد الابتزاز. يُظهر هذا السلوك الراقي نضج إيران الدبلوماسي، ويُعلن، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نهاية عهد الاتفاق النووي في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية؛ عهدٌ لن تُضحّى فيه المصالح الوطنية أمام ابتسامات العدو الخادعة".

من الميدان إلى المفاوضات

كتبت صحيفة وطن أمروز:" في مجال العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، لا يُنظر إلى التفاوض دائمًا على أنه أداة لتحقيق سلام دائم، بل يُستخدم في كثير من الأحيان كتكتيك في عقيدة إدارة التوتر لاحتواء القوى الصاعدة وكسب الوقت لإعادة بناء القوات المنهكة للقوة المهيمنة. يجب تحليل الاجتماع الدبلوماسي الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في إسلام آباد، باكستان، بدقة ضمن هذا الإطار المفاهيمي.

فبينما وضعت إيران، معتمدةً على قوتها الميدانية والثقل الجيوسياسي لرؤوسها الحربية الصاروخية، إطارًا منتصرًا من عشر نقاط باعتباره الأساس الشرعي الوحيد لأي حوار، تسعى الولايات المتحدة، مستخدمةً عملية التفاوض كذريعة، إلى ترسيخ الوضع المتآكل لا حرب ولا سلام.

[...] إن جرأة الفريق الدبلوماسي وثقته بنفسه وقدرته على صياغة وتقديم ميثاق النقاط العشر كإطار عمل ثابت للمفاوضات، كانت نتاجًا مباشرًا وقاطعًا لقوة الردع الفعالة والقوة التدميرية لرؤوس الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني. في الواقع، كانت قوة الميدان هي التي منحت كلمات الدبلوماسيين ثقلًا استراتيجيًا. فبدون دقة التصويب وتقويض الأصول الاستراتيجية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال أربعين يومًا من المقاومة الشرسة، لم يكن بوسع أي قوة دبلوماسية إجبار الطرف الآخر على الاستماع إلى مطالب إيران، ولكن نظرًا لطبيعة الخصم الغادرة وانتهاكه المستمر لشروط وقف إطلاق النار على جبهات متعددة، فقد وُلدت هذه المفاوضات ميتة. إن الفشل في التوصل إلى اتفاق، بدلًا من أن يدل على ضعف الدبلوماسية، يدل على يقظة إيران في عدم قبول أي اتفاق تحت الضغط. أثبت هذا الفشل أن عالم اليوم لا يقبل إلا إطارًا مدعومًا بقوة السلاح ومنصة إطلاق الصواريخ.

[...] الهدف الأساسي للولايات المتحدة من استخدام ذريعة المفاوضات وإطالة أمد الحوار العقيم هو إعادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حقبة لا حرب، لا سلام الكئيبة والمُنهكة. بعد فشلها في تحقيق الأهداف الأولية للحرب (مثل وقف تخصيب اليورانيوم، وتدمير القدرة الصاروخية، والقضاء على استمرارية محور المقاومة)، تسعى واشنطن الآن إلى استخدام المفاوضات كخداع استراتيجي.

[...] رغم فشل التوصل إلى اتفاق رسمي، مثّلت محادثات إسلام آباد انتصارًا كبيرًا لعقيدة المقاومة، إذ فرضت إطار النقاط العشر الإيراني على العالم باعتباره المنطق الوحيد المقبول للسلام. وتجد واشنطن نفسها الآن في مأزق، فلا تملك القدرة على شن حرب مباشرة ولا على كسر إرادة إيران عبر العقوبات. ويعتمد تحييد خداع أميركا في إدامة جو لا حرب، لا سلام على الإصرار الثابت على إطار النقاط العشر، والحفاظ على وحدة متينة مع حزب الله وأنصار الله، وممارسة نفوذ حاسم على شرايين الاقتصاد العالمي الحيوية. وبهذا النهج، لن تتراجع إيران عن حقوقها النووية والصاروخية فحسب، بل ستعتمد أيضًا على رؤوس الصواريخ لبناء نظام إقليمي جديد، بحيث لا يتحقق ازدهار العالم إلا في ظل احترام سلطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا هو التقدم السياسي الذي حوّل ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات".

العالم يستقوي على أميركا

كتبت صحيفة جوان:" تدرك روسيا والصين أنهما مدينتان لإيران بدينٍ عظيمٍ لهزيمة الهيمنة الأميركية، وهذا أمرٌ لا يُقدّر بثمن. أوروبا، التي كانت موضع سخرية واستهزاء من ترامب، فتحت فمها الآن بعد هزيمة أميركا في حرب الأربعين يومًا، ويستخدم ماكرون خطابًا تهديديًا جريئًا تجاه ترامب؛ وهو أمرٌ لم يجرؤ عليه أي أوروبي من قبل. رئيس الوزراء الإسباني، بعد أن تصدى لترامب و"إسرائيل"، ذهب للقاء شي جين بينغ ليُظهر موقف أميركا وموقف الصين ودول الشرق. يجب أيضًا فهم لقاء الرئيس الصيني مع المسؤول التايواني في هذا السياق. رئيس وزراء كندا، وهي دولةٌ لا تمتلك جيشًا قويًا وتعتمد في نهاية المطاف على أميركا، يُعلن لشعبه: نهاية عهد إرسال 70% من ميزانية الدفاع إلى الولايات المتحدة، ويهتف الشعب له. وزير الحرب الباكستاني يقول إنه يجب محو "إسرائيل" من على وجه الأرض، كما يُعلن أردوغان أنه إذا دخلت "إسرائيل" الحرب مرةً أخرى، فسوف يُقاتل هذه المرة إلى جانب إيران! كل هذا يعني أن قادة العالم قد فهموا تمامًا مفهوم المقاومة التي استمرت أربعين يومًا وانتصار إيران على القوتين العسكريتين والاقتصاديتين العالميتين، وأنهم سيسلكون مسارًا جديدًا.

إن الحرب التي شنتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران، خلافًا لوعد البيت الأبيض بتحقيق نصر سريع، لم تفشل فقط في تحقيق أي مكاسب ميدانية، بل تحدّت أيضًا النظام الأحادي القطب الذي ساد بعد الحرب الباردة إلى الأبد. فمن أنقرة إلى بكين، ومن نيودلهي إلى أوتاوا، تلوح في الأفق بوادر واضحة لولادة نظام متعدد الأقطاب جديد أو عصر القوى المتوسطة. ويستخدم المحللون مصطلح نهاية الهيمنة الأميركية أو الانتقال إلى نظام متعدد المراكز لوصف هذا الوضع.

[...] خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بدأ يتبلور وجه جديد للنظام الدولي؛ وجه لم تعد فيه القوى المتوسطة مجرد تابعين لواشنطن. وقد تمّ تأطير هذه الظاهرة في تحليلات مراكز أبحاث مثل المجلس الأطلسي وصحيفة آسيا تايمز، تحت مسمى عصر القوى المتوسطة أو التعددية. [...] وقد توصلت دول عديدة إلى استنتاج مفاده أن مصالحها الوطنية لم تعد متوافقة تمامًا مع مصالح الولايات المتحدة، وأنه يتعين عليها السعي إلى إقامة شراكات أكثر تنوعًا لضمان أمنها وازدهارها. وقد مثّلت الحرب الإيرانية حافزًا لتسريع هذه العملية التاريخية".

