الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بالصور | انطلاق أسطول تضامني جديد من ميناء برشلونة الإسباني لكسر الحصار عن قطاع غزة

فلسطين

 3 شهداء في قصف
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

 3 شهداء في قصف "إسرائيلي" على مدينة دير البلح 

2026-04-13 07:57
خرق وقف إطلاق النار في غزة مستمر
147

في اليوم الـ١٨٦ من اتفاق وقف الحرب، استشهد ٣ فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين ٣ شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إضافة إلى إصابة رابع بجراح مختلفة.

وقالت مصادر محلية إنّ مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت حاجزًا أمنيًا في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح ما أسفر عن استشهاد ٣ فلسطينيين وإصابة آخر.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" على شارع صلاح الدين قبالة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أصيب أربعة فلسطينيين بينهم طفلة وصفت حالتها بالخطرة بنيران الجيش "الإسرائيلي" في مخيم جباليا.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق في الأحياء الشرقية لمدينة غزة وخان يونس فضلًا عن قصف مدفعي استهدف منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وتحلق مسيّرات "إسرائيلية" على ارتفاع منخفض في معظم مناطق قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٥٤، إضافة إلى ٢٠٩٠ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٠ شهيدًا من تحت الأنقاض والشوارع، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٣٢٩ والمصابين ١٧٢١٩٢ .

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة