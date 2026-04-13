في اليوم الـ١٨٦ من اتفاق وقف الحرب، استشهد ٣ فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين ٣ شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إضافة إلى إصابة رابع بجراح مختلفة.

وقالت مصادر محلية إنّ مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت حاجزًا أمنيًا في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح ما أسفر عن استشهاد ٣ فلسطينيين وإصابة آخر.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" على شارع صلاح الدين قبالة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أصيب أربعة فلسطينيين بينهم طفلة وصفت حالتها بالخطرة بنيران الجيش "الإسرائيلي" في مخيم جباليا.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق في الأحياء الشرقية لمدينة غزة وخان يونس فضلًا عن قصف مدفعي استهدف منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وتحلق مسيّرات "إسرائيلية" على ارتفاع منخفض في معظم مناطق قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٧٥٤، إضافة إلى ٢٠٩٠ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٠ شهيدًا من تحت الأنقاض والشوارع، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٣٢٩ والمصابين ١٧٢١٩٢ .

