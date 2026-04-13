حذر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران محسن رضائي، من أن أي محاولة أميركية لفرض حصار بحري على إيران محكوم عليها بالفشل، تمامًا كما فشلت واشنطن في محاولة فتح مضيق هرمز سابقًا.

وشدد رضائي على أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك أوراق قوة كبيرة لم تستخدم بعد، ولن تسمح لأميركا بفرض أي حصار، مشددًا على أن "إيران ليست مكانًا يمكن محاصرته بتغريدة أو خطط وهمية".

وفي السياق نفسه، قال قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، شهرام إيراني، "إن القوات البحرية ترصد جميع تحركات الجيش الأميركي في المنطقة وتبقيها تحت المراقبة".

ووصف إيراني التهديدات الأميركية بفرض حصار بحري، بعد الهزيمة المخزية لجيشها في الحرب المفروضة الثالثة، بأنها "تهديدات سخيفة ومثيرة للضحك".

