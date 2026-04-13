توقع رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف أن تؤدي نتائج الانتخابات البرلمانية في هنغاريا إلى "تسريع انهيار الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث خلال 4 أشهر.

وكتب ديمترييف على منصة "إكس" تعليقًا على فوز حزب "تيسا" المعارض في الانتخابات البرلمانية في هنغاريا: "هذا لن يؤدي إلا إلى تسريع انهيار الاتحاد الأوروبي. تحققوا مما إذا كنت على صواب بعد أربعة أشهر".

وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 نيسان/أبريل وأسفرت عن فوز حزب "تيسا" المعارض بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 138 مقعدًا من أصل 199 في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما يمنحه أغلبية دستورية، في إشارة إلى تحول سياسي كبير في واحدة من أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انتقادًا للسياسات الأوروبية.

وبعد فرز 81.49 بالمئة من الأصوات حصل حزب "تيسا" على 53.53 بالمئة من الأصوات، أما ائتلاف أوربان الحاكم، المكون من حزب "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، فقد حصل على 37.84 بالمئة.

