ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ الحصار الذي يهدد الرئيس دونالد ترامب بفرضه على مضيق هرمز قد يؤدي على المدى القريب إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية ووقف حركة الشحن عبر المضيق.

وحذرت الصحيفة من أنّ هذه الخطوة ستشكل ضربةً قوية لدول العالم، ولا سيما دول آسيا التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من السلع الأساسية التي تشحن من الخليج.

مخاطر عسكرية وعمليات مصادرة أميركية

وأشارت الصحيفة إلى أنّ طبيعة المنطقة الجغرافية الضيقة (في المضيق) تجعل العمليات البحرية محفوفة بالمخاطر، حيث قد تكون السفن الأميركية عرضة لهجمات بالزوارق السريعة والمسيّرات والصواريخ.

ووفقًا للخطة المقترحة، فإنّ القوات الأميركية قد تلجأ إلى الصعود على متن السفن التي تدفع الرسوم لإيران ومصادرتها، بدلًا من مرافقة السفن التجارية، وهو ما يتطلّب عددًا كبيرًا من المدمرات وفرق التفتيش والمصادرة.

بدوره، قال الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري للصحيفة إنّ هذه العملية التي يقترحها ترامب "خطيرة وتعرض حياة المزيد من أفراد الخدمة للخطر".

سوابق فنزويلا ومفاوضات إسلام آباد

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنّ ترامب ألمح لخطته من خلال الإشارة إلى حصاره السابق لفنزويلا، في وقت برزت فيه السيطرة على مضيق هرمز كإحدى أكثر القضايا الخلافية تعقيدًا خلال محادثات إسلام آباد الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أنّ المفاوضين في باكستان ناقشوا مستقبل البرنامج النووي الإيراني ومطالب طهران برفع التجميد عن مليارات الدولارات من أصولها المجمدة، وفقًا لمسؤول باكستاني تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لتفصيل المناقشات الحساسة المغلقة.

