الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
إيران

"خاتم الأنبياء": فرض واشنطن "الإجرامية" قيودًا على مرور السفن إجراء غير قانوني

139

أكّد المتحدّث باسم مقرّ القيادة المركزية "خاتم الأنبياء" ابراهيم ذو الفقاري أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية لبلادنا واجبًا طبيعيًا وقانونيًا، وبناءً على ذلك، فإن ممارسة سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياهها الإقليمية هو حق طبيعي للشعب الإيراني.

وتابع ذو الفقاري: "على هذا الأساس، فإن تأمين الأمن في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل القوات المسلحة المضحية سيستمر بحزم، وكما أُعلن مرارًا، فإن السفن التابعة للعدو لا يحق لها العبور من مضيق هرمز ولن يُسمح لها بذلك، في حين أن بقية السفن، مع الالتزام بضوابط القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيُسمح لها بمواصلة العبور من المضيق".

وأضاف: "بالنظر إلى استمرار تهديدات العدو ضد الشعب الإيراني والأمن القومي لبلادنا، فإنه حتى بعد انتهاء الحرب ستقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم بفرض آلية دائمة للسيطرة على مضيق هرمز"، لافتًا إلى أنّ فرض الولايات المتحدة "الإجرامية" قيودًا على حركة مرور السفن في المياه الدولية يُعدّ إجراءً غير قانوني ومصداقًا للقرصنة البحرية.

ولفت ذو الفقاري إلى أنّ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أكّدت بصراحة وحزم أن أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان إمّا أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد، وإذا تم تهديد أمن موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياه الخليج وبحر عُمان، فلن يكون أي ميناء في الخليج وبحر عُمان في مأمن.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية مقر خاتم الأنبياء
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة