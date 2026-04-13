يواصل العدو "الإسرائيلي" عدوانه الوحشي والهمجي الممنهج على جنوب لبنان، حيث يتصاعد هذا العدوان كلما تألم في الميدان أمام دفاع المقاومين البواسل في الجبهات، فيتجه نحو مزيد من التوحش والهمجية. وفي تطور جديد، أغار طيران العدو "الإسرائيلي" على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة صير الغربية في قضاء النبطية جنوبًا، كما استهدف بلدة النبطية الفوقا في المنطقة ذاتها.

وشنّ طيران العدو "الإسرائيلي" غارتين استهدفتا بلدة ميفدون في قضاء النبطية وبلدة البازورية في قضاء صور، تزامنًا مع غارتين "إسرائيليتين" استهدفتا بيوت السياد ومجدل زون في القضاء نفسه. كما نفّذ غارتين معاديتين على محيط بلدة شوكين جنوب لبنان.

وامتد القصف المدفعي الصهيوني العنيف ليطال بلدات الحنية والقليلة والمنصوري، فيما استهدف الطيران الحربي "الإسرائيلي" بلدة صديقين في قضاء صور، إلى جانب قصف مدفعي طال مدينة بنت جبيل وبلدتي كونين وقبريخا، في حين استهدف الطيران الحربي مدينة الخيام.

وأسفرت الغارات "الإسرائيلية" عن سقوط ثلاثة شهداء في كل من البازورية والنبطية الفوقا وصير الغربية، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 9 شهداء و13 جريحًا جراء غارة العدو "الإسرائيلي" على بلدة تفاحتا.

قوات الأمم المتحدة

في سياق متصل، وثّقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أمس الأحد، سلسلة اعتداءات نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد عناصرها وآلياتها، مشيرة إلى تسجيل حالتين أقدم فيهما جنود الاحتلال على صدم آليات تابعة للمنظمة الدولية باستخدام دبابة "ميركافا".

وأوضحت "اليونيفيل" أن أحد حوادث الصدم أدى إلى أضرار جسيمة في الآليات، كما أقدم جنود الاحتلال على قطع طريق "البياضة"، الذي يعد شريانًا حيويًا للوصول إلى مواقعها. ولفتت إلى إطلاق "طلقات تحذيرية" أصابت آليات أممية وألحقت بها أضرارًا، حيث سقطت إحداها على بعد متر واحد فقط من أحد حفظة السلام.

وفي سياق التصعيد الميداني، كشفت التقارير عن قيام جنود الاحتلال بتدمير كاميرات قوة الحماية في المقر العام لـ"اليونيفيل" في الناقورة، إضافة إلى خمسة مواقع أخرى على الخط الأزرق الممتد من رأس الناقورة إلى مارون الراس.

كما أقدمت قوات الاحتلال، يوم السبت الماضي، على رشّ الطلاء على نوافذ بوابة المقر العام لحجب الرؤية عن المحيط الخارجي، في خطوة تهدف إلى عرقلة عمليات الرصد والتوثيق.

الكلمات المفتاحية