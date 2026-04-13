يواصل الاحتلال الصهيوني خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، ضاربًا عرض الحائط بكافة المعايير الأخلاقية والمواثيق القانونية والدولية. وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الصحة في غزّة، الإثنين (13 نيسان/ أبريل 2026)، وصول 4 شهداء و10 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان صدر اليوم الاثنين، إلى أنّ عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وأوضحت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت 754 شهيدًا و2,100 مصاب، إضافة إلى انتشال 760 شهيدًا.

وذكرت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,333 شهيدًا و172,202 مصابًا، في وقت تؤكد فيه المصادر استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، نتيجة تعذر وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليهم حتى الآن.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المتطرفين الصهاينة، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس بأن مستعمرين أدوا صباح اليوم الإثنين ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" قبالة مسجد قبة الصخرة، خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة من قوات الاحتلال.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد فتحت باحات المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس الماضي، بعد 40 يومًا من الإغلاق بذريعة الحرب الدائرة مع إيران، في خطوة تُعد سابقة خطيرة منذ عام 1967.

