قال وزير الخارجية التركي حقان فيدان "في البداية فُهم أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خرب الأمر كالعادة وأميركا صمتت عن ذلك".

وأشار إلى أن "ما يشهده لبنان جزء من سياسات "إسرائيل" التوسعية والأزمة فيه قد تتحول إلى صراع إقليمي".

وحول ملف مضيق هرمز، قال فيدان إنه "يجب ألا تعرقل حركة عبور مضيق هرمز وألا تدفع أي دولة رسومًا لعبوره".

وأضاف "نرى أنه من غير المناسب أن تتدخل دول لفتح مضيق هرمز".

