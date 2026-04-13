ردّ رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على الإساءة العلنية التي وجهّها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال ⁠إنه يعتزم مواصلة معارضته للحرب.

وتابع البابا في تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" على متن الطائرة ‌البابوية ‌المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ جولة تستغرق 10 أيام تشمل 4 دول أفريقية، ‌إن ‌الرسالة ⁠المسيحية تتعرض "لإساءة الاستخدام".

وأضاف بابا الفاتيكان: "لا أريد الدخول في جدال معه.. أعتقد بأن رسالة ⁠الإنجيل ‌يجب ألّا يساء استخدامها بالطريقة ⁠التي يفعلها البعض".

وتابع: "سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب، ساعيًا إلى ​تعزيز السلام ⁠والحوار والعلاقات ​متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".

وأضاف: "يعاني ​الكثير من الناس في العالم اليوم.. يقتل الكثير من الأبرياء، وأعتقد بأنه يجب على أحدهم ​أن ‌يقف ويقول إن هناك طريقًا أفضل".

