كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر

بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب
بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب

2026-04-13 13:37
ردّ رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على الإساءة العلنية التي وجهّها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال ⁠إنه يعتزم مواصلة معارضته للحرب.

وتابع البابا في تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" على متن الطائرة ‌البابوية ‌المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ جولة تستغرق 10 أيام تشمل 4 دول أفريقية، ‌إن ‌الرسالة ⁠المسيحية تتعرض "لإساءة الاستخدام".

وأضاف بابا الفاتيكان: "لا أريد الدخول في جدال معه.. أعتقد بأن رسالة ⁠الإنجيل ‌يجب ألّا يساء استخدامها بالطريقة ⁠التي يفعلها البعض".

وتابع: "سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب، ساعيًا إلى ​تعزيز السلام ⁠والحوار والعلاقات ​متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".

وأضاف: "يعاني ​الكثير من الناس في العالم اليوم.. يقتل الكثير من الأبرياء، وأعتقد بأنه يجب على أحدهم ​أن ‌يقف ويقول إن هناك طريقًا أفضل".

خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب
بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب
عربي ودولي منذ ساعتين
وزير الخارجية التركي: نتنياهو خرّب وقف إطلاق النار في لبنان
وزير الخارجية التركي: نتنياهو خرّب وقف إطلاق النار في لبنان
عربي ودولي منذ 3 ساعات
سباق الذكاء الاصطناعي العسكري: صعود صيني روسي مقابل تراجع أميركي
سباق الذكاء الاصطناعي العسكري: صعود صيني روسي مقابل تراجع أميركي
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب
بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل ⁠رفع صوتي عاليًا ضد الحرب
عربي ودولي منذ ساعتين
"واشنطن بوست": حصار ترامب لهرمز يفاقم أزمة الطاقة في العالم
عربي ودولي منذ 5 ساعات
ترامب يشن هجومًا حادًا على بابا الفاتيكان لانتقاده الحرب على إيران 
ترامب يشن هجومًا حادًا على بابا الفاتيكان لانتقاده الحرب على إيران 
عربي ودولي منذ 9 ساعات
