بابا الفاتيكان ردًا على ترامب: سأواصل رفع صوتي عاليًا ضد الحرب
ردّ رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على الإساءة العلنية التي وجهّها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه يعتزم مواصلة معارضته للحرب.
وتابع البابا في تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" على متن الطائرة البابوية المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ جولة تستغرق 10 أيام تشمل 4 دول أفريقية، إن الرسالة المسيحية تتعرض "لإساءة الاستخدام".
وأضاف بابا الفاتيكان: "لا أريد الدخول في جدال معه.. أعتقد بأن رسالة الإنجيل يجب ألّا يساء استخدامها بالطريقة التي يفعلها البعض".
وتابع: "سأواصل رفع صوتي عاليًا ضد الحرب، ساعيًا إلى تعزيز السلام والحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".
وأضاف: "يعاني الكثير من الناس في العالم اليوم.. يقتل الكثير من الأبرياء، وأعتقد بأنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقًا أفضل".