كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر

2026-04-13 15:14
اعترف الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، بهزيمته في الانتخابات العامة، بعدما أظهرت النتائج الرسمية الأولية تقدم حزب المعارضة بقيادة بيتر ماغيار.

وقال أوربان إن نتيجة الانتخابات واضحة ومؤلمة، وإنه هنأ الحزب الفائز، مضيفا أنه سيخدم أمته من موقع المعارضة ولن يستسلم أبدا، على حد قوله.

وتُفقد هذه الهزيمة كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفا وصديقا بارزا في الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تُنهي هذه الهزيمة دور المجر المعارض داخل الاتحاد الأوروبي. وقد يمهد ذلك أيضا إلى الإفراج في نهاية المطاف عن أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر.


وصاغ أوربان، وهو قومي متشكك في الاتحاد الأوروبي، نموذجا لما يعرف "بالديمقراطية غير الليبرالية"، والذي ينظر إليه على أنه مرجع تقتدي به حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" التي يتبناها ترمب والمعجبون بها في أوروبا.

وقبيل الانتخابات، خيّم على الكيان الصهيوني القلق من خسارة أوربان أحد أبرز حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مؤشرات، حينذاك، على تراجع فرصه أمام منافسه بيتر ماغيار.

وأول أمس الجمعة، تعهد ترمب بتسخير كامل القوة الاقتصادية للولايات المتحدة لمساعدة المجر إذا دعم الناخبون حليفه أوربان في الانتخابات، وهو ما أثار حفيظة ماغيار الذي اتهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعى خلال الحملة الانتخابية إلى دعم أوربان، وأرسل في سبيل ذلك، رسالة مصورة إلى فعالية حزبية في بودابست.

 

خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
خسارة حليف ترامب ونتنياهو في انتخابات المجر
