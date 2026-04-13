نشرت وزارة المالية في كيان العدو أمس (الأحد) تقديرًا أوليًا وشاملًا للتكاليف الاقتصادية للحرب "الاسرائيلية" على إيران.

وبحسب البيانات، فإن حجم النفقات المباشرة من ميزانية حكومة العدو نتيجة العملية يبلغ نحو 35 مليار شيكل، أي أكثر من 11 مليار دولار.

وتؤكد وزارة المالية في كيان العدو، بحسب موقع القناة السابعة، أن هذا تقدير تقريبي قابل للتغيير، وأن هذا المبلغ مُدرج بالفعل ضمن ميزانية الدولة المصادَق عليها لعام 2026.

ووفق البيانات، تمّ توجيه الجزء الأكبر من النفقات إلى المؤسسة الأمنية، بحجم يقارب 22 مليار شيكل، بما في ذلك تكاليف التزويد بالمعدات وتوسيع تجنيد قوات الاحتياط بشكل يفوق المخطط له.

بالإضافة إلى ذلك، خُصّص نحو 12 مليار شيكل لخطط تعويضات للشركات والعمال، وكذلك لتعويض أضرار الصواريخ.

كذلك وُجّه نحو مليار شيكل إلى نفقات مدنية إضافية، من بينها مواءمات في جهاز الصحة، ومساعدة المتضرّرين من الحرب، ودعم "السلطات المحلية". وتشمل النفقات أيضًا نشاط وزارة الرفاه لمواءمة الاستجابات في حالة الطوارئ.

