الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

لبنان

كلفة الحرب "الاسرائيلية" على إيران تجاوزت الـ11 مليار دولار

2026-04-13 15:39
32

نشرت وزارة المالية في كيان العدو أمس (الأحد) تقديرًا أوليًا وشاملًا للتكاليف الاقتصادية للحرب "الاسرائيلية" على إيران.

وبحسب البيانات، فإن حجم النفقات المباشرة من ميزانية حكومة العدو نتيجة العملية يبلغ نحو 35 مليار شيكل، أي أكثر من 11 مليار دولار.

وتؤكد وزارة المالية في كيان العدو، بحسب موقع القناة السابعة، أن هذا تقدير تقريبي قابل للتغيير، وأن هذا المبلغ مُدرج بالفعل ضمن ميزانية الدولة المصادَق عليها لعام 2026.

ووفق البيانات، تمّ توجيه الجزء الأكبر من النفقات إلى المؤسسة الأمنية، بحجم يقارب 22 مليار شيكل، بما في ذلك تكاليف التزويد بالمعدات وتوسيع تجنيد قوات الاحتياط بشكل يفوق المخطط له.

بالإضافة إلى ذلك، خُصّص نحو 12 مليار شيكل لخطط تعويضات للشركات والعمال، وكذلك لتعويض أضرار الصواريخ.

كذلك وُجّه نحو مليار شيكل إلى نفقات مدنية إضافية، من بينها مواءمات في جهاز الصحة، ومساعدة المتضرّرين من الحرب، ودعم "السلطات المحلية". وتشمل النفقات أيضًا نشاط وزارة الرفاه لمواءمة الاستجابات في حالة الطوارئ.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان منذ ساعتين
لبنان منذ 5 ساعات
لبنان منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة