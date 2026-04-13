ساد الهدوء الحذر في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الاثنين 13 نيسان 2026، لليوم الخامس على التوالي، عقب التصعيد العنيف الذي شهده لبنان في ما بات يُعرف بـ"الأربعاء الدامي"، وسط ترقب شعبي ورسمي لأي تطورات ميدانية أو سياسية قد تطرأ في الساعات المقبلة.

وتعمل الفرق المختصة والتابعة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، على فتح الطرقات وإزالة الردم من المباني التي دمرتها الغارات "الإسرائيلية"، بشكل يومي لتسهيل حركة السيارات والمواطنين الذين لا زال العديد منهم يقنطون في الضاحية رغم التهديدات "الإسرائيلية" المتكررة باستهدافها وقصفها مرارًا.

ولا تزال السلطت المختصة من الدفاع المدني والصليب الاحمر تفتش حتى اليوم عن جثامين مواطنين تحت الركام، لم يتم الوصول اليهم بعد.



