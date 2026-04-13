فياض: الشارع غاضب ومتألم وقلق وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة
فياض: الشارع غاضب ومتألم وقلق وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة

2026-04-13 22:55
شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض على ضرورة أن نتفهم حركة الشارع العفوية والتلقائية، والتي لم تحركها القوى السياسية، فالشارع غاضب ومتألم وقلق، وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة أخلاقيًا وسياسيًا ووطنيًا، ولدى الشارع لا شيئ يعلو على الدم والمجازر والتهجير والتدمير.

وخلال مداخلة إعلامية له عبر قناة "LBC"، أكد فياض أن الشارع على حق وبوصلته صحيحة، ولكن المطلوب فقط أن يحاذر الشعارات الطائفية، لأن معركته معركة وطنية غير فئوية.

وقال إن هذا الشارع لا يسعى إلى أي فتنة داخلية وهو ضد أي إقتتال داخلي، ولا يريد أن ينزلق إلى ما يسعى إليه البعض في وضع شارع مقابل شارع، لأن مشكلته حصرًا هي مع سياسات السلطة الخاطئة.

ورأى فياض أن السلطة أوغلت في الخطيئة وغضب الشارع منها مبرر تمامًا، فالشارع هو الضمانة والدرع المتين والسياج الحصين.

وفي الختام، ناشد فياض الأخوة والرفاق جميعًا ضرورة الإلتزام بالبيان المشترك الصادر عن حركة أمل وحزب الله بضرورة إيقاف التظاهر مراعاة وتقديرًا لدقة وحراجة اللحظة السياسية الراهنة.

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-04-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-04-2026
لبنان منذ 4 ساعات
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026
لبنان منذ 6 ساعات
اتحاد الوفاء: سنقاوم مسار التفاوض مع العدو والانخراط بهذا المسار خيانة لتضحيات الشعب
اتحاد الوفاء: سنقاوم مسار التفاوض مع العدو والانخراط بهذا المسار خيانة لتضحيات الشعب
لبنان منذ 6 ساعات
"التنازل عدمنا خيانة".. وقفة احتجاجية في بيروت رفضًا للتطبيع 
لبنان منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-04-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-04-2026
لبنان منذ 4 ساعات
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026
لبنان منذ 6 ساعات
اتحاد الوفاء: سنقاوم مسار التفاوض مع العدو والانخراط بهذا المسار خيانة لتضحيات الشعب
اتحاد الوفاء: سنقاوم مسار التفاوض مع العدو والانخراط بهذا المسار خيانة لتضحيات الشعب
لبنان منذ 6 ساعات
"التنازل عدمنا خيانة".. وقفة احتجاجية في بيروت رفضًا للتطبيع 
لبنان منذ 8 ساعات
