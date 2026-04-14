العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:43 |غوتيريش: ندعو كل أطراف النزاع الى احترام حرية الملاحة بما في ذلك في مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي
07:42 |غوتيريش: بعد أسابيع من الدمار والمعاناة بات واضحًا أنه لا حل عسكريًا للصراع الحالي في الشرق الأوسط
07:36 |وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: أكثر من 15 سفينة حربية أميركية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز
06:38 |"رويترز": ناقلة النفط "ريتش ستاري" المملوكة لشركة صينية عبرت مضيق هرمز اليوم الثلاثاء رغم الحصار الأميركي
05:55 |أسوشييتد برس عن مسؤول باكستاني: محادثات الجولة الأولى كانت جزءًا من عملية دبلوماسية مستمرة وليست مجرد جهد لمرة واحدة
05:53 |"Foreign Affairs" : أثبتت الحرب أن الولايات المتحدة لا تستطيع إخضاع إيران لذا ينبغي التوصل إلى اتفاق فعّال عبر المفاوضات كما يمكن تدمير المنشآت النووية الإيرانية عبر عمل عسكري لكن لا يمكن محو المعرفة الإيرانية
05:53 |مصادر من دولة وسيطة لوكالة AP الأمريكية: جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران قد تعقد الخميس وفق دبلوماسي من دولة وسيطة والذي قال إن طهران وواشنطن وافقتا على ذلك
05:38 |أ. ب عن مسؤولين باكستانيين: اقترحنا استضافة جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد
05:32 |CNN عن مسؤول بالخارجية الأميركية : وزير الخارجية ماركو روبيو سيشارك في المحادثات المباشرة بين "إسرائيل" والسلطة اللبنانية الثلاثاء س 11 بتوقيت واشنطن أي س18:00 بتوقيت بيروت
03:45 |نيويورك تايمز : يحاول ترامب عبر حصار مضيق هرمز خنق شريان الحياة لإيران لكن الإيرانيين يراهنون على أن تحمله للألم السياسي والاقتصادي محدود
03:43 || فورين بوليسي : أدرك البيت الأبيض أن الحروب في الشرق الأوسط سهلة البدء والبداية لكنها صعب النهاية والايقاف
03:42 |وول ستريت جورنال : حصار مضيق هرمز يحوّل الصدام الإقليمي إلى صدمة مالية عالمية قد تكون أشدّ فتكاً من القتال نفسه على الدول غير ايران
03:42 |وول ستريت جورنال: حصار مضيق هرمز يطيل أمد أزمة السلع الأساسية ويبث قدرًا كبيرًا من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي
03:42 |فورين بوليسي : ترامب كان ينتظر استسلام إيران منذ الأيام الأولى للحرب عليها ويُنظر إلى تفاؤله المفرط من قبل النقّاد على أنه أكبر أخطائه
03:42 |فورين بوليسي : ترامب أدرك أن أي هجوم بري أو تصعيد عسكري قد يدخل إدارته في مستنقع فتتحول العملية إلى "عملية الغضب الاقتصادي الملحمي" ضد أميركا حلفائها
02:24 |"ذي أتلانتك" عن مسؤولين أمريكيين: محادثات إسلام آباد وإن لم تسفر عن اختراق فإنها خلقت زخمًا معينًا
02:09 |سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: نطالب بتعويضات من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن لمشاركتها في الحرب ضد إيران
01:42 |نيويورك تايمز عن مسؤولين: لا اتفاق حتى الآن على خطط نهائية بشأن عقد جولة أخرى من المفاوضات بين واشنطن وطهران
01:42 |فانس: نقر بارتفاع أسعار الطاقة وندرك أن الأميركيين يتألمون ونبذل جهودًا تفاوضية شرسة لمعالجة ذلك قريبًا
01:41 |معهد البحرية الأميركية: حاملة الطائرات "بوش" تبحر حول إفريقيا في طريقها إلى بحر العرب لتجنب عبور البحر الأحمر وباب المندب
01:22 |نائب الرئيس الأميركي لفوكس نيوز: لم تسر كل الأمور بشكل سيء خلال محادثاتنا مع الإيرانيين في إسلام آباد