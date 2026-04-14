دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 14/04/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف تجمعات وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:10 الثلاثاء 14-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في جنوب مدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 14-04-2026‏

25 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:50 الثلاثاء 14-04-2026 ثكنة "ليمان" شمال مستوطنة "نهاريّا" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 14-04-2026‏

25 شوال 1447 هـ

