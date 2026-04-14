الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
لبنان

عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026
لبنان

عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026

2026-04-14 01:11
119

دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 14/04/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف تجمعات وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1)
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:10 الثلاثاء 14-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في جنوب مدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 14-04-2026‏
25 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:50 الثلاثاء 14-04-2026 ثكنة "ليمان" شمال مستوطنة "نهاريّا" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.
إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان "الإسرائيليّ" الأميركيّ على بلدنا وشعبنا.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 14-04-2026‏
25 شوال 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة