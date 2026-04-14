كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي بين الحصار والانفجار: إلى أين تتجه الحرب على إيران؟ وما مصير الجبهة اللبنانية؟

العدوان الصهيوني على قطاع غزة.. شهيدان ومصابون بقصف مقهى 
العدوان الصهيوني على قطاع غزة.. شهيدان ومصابون بقصف مقهى 

2026-04-14 09:20
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ187 على التوالي، موقعة مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين ودمارًا في المباني والممتلكات.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف الليلة الماضية، مقهى في حي الرمال وسط مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن مدفعية الاحتلال قصفت مقهى "نيو غزة"، الواقع قرب برج داود، وهي منطقة مكتظة عادة بالمواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الجرحى، تم نقلهم جميعًا إلى مجمع الشفاء الطبي، إلى جانب عدد من المصابين بجروح متفاوتة.

وأصيب ثلاثة مواطنين بجراح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة وفي بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد عبد الله محمد عبد الله النجار متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس قبل أيام.

إلى ذلك، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمان الشهيد محمد محفوظ شلوف (56 عامًا) من سكان خان يونس، إثر إصابته بطلق ناري بالقرب من تبة أبو عطايا شمال مدينة رفح في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن محمود سليمان الفقعاوي بنيران طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" في محيط دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

الإحصائيات

وارتفعت حصيلة الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 754 شهيدًا و2100 إصابة.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى الاثنين 13 نيسان/أبريل 2026، إلى 72,333 شهيدًا، و172,202 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.

إقرأ المزيد
المزيد
شهادات أطفال تعرضوا للاغتصاب والتعذيب على أيدي مجندات
شهادات أطفال تعرضوا للاغتصاب والتعذيب على أيدي مجندات "إسرائيليات" برفح
فلسطين منذ 11 ساعة
فلسطين منذ 11 ساعة
آلاف الأطفال في غزّة في عداد المفقودين وسط مأساة إنسانية متفاقمة
آلاف الأطفال في غزّة في عداد المفقودين وسط مأساة إنسانية متفاقمة
فلسطين منذ يوم
شهداء في غزّة واقتحام للأقصى وسط تصعيد متواصل
شهداء في غزّة واقتحام للأقصى وسط تصعيد متواصل
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
العفو الدولية تحذّر: قانون فرنسي قد يجرّم التضامن مع فلسطين
العفو الدولية تحذّر: قانون فرنسي قد يجرّم التضامن مع فلسطين
عربي ودولي منذ 10 ساعات
الهلال الأحمر الفلسطيني: استهداف الكوادر الإسعافية خرق واضح للبنود القانونية الدولية
الهلال الأحمر الفلسطيني: استهداف الكوادر الإسعافية خرق واضح للبنود القانونية الدولية
لبنان منذ 10 ساعات
شهادات أطفال تعرضوا للاغتصاب والتعذيب على أيدي مجندات
شهادات أطفال تعرضوا للاغتصاب والتعذيب على أيدي مجندات "إسرائيليات" برفح
فلسطين منذ 11 ساعة
العدوان الصهيوني على قطاع غزة.. شهيدان ومصابون بقصف مقهى 
العدوان الصهيوني على قطاع غزة.. شهيدان ومصابون بقصف مقهى 
فلسطين منذ 11 ساعة
