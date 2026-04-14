تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ187 على التوالي، موقعة مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين ودمارًا في المباني والممتلكات.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف الليلة الماضية، مقهى في حي الرمال وسط مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن مدفعية الاحتلال قصفت مقهى "نيو غزة"، الواقع قرب برج داود، وهي منطقة مكتظة عادة بالمواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الجرحى، تم نقلهم جميعًا إلى مجمع الشفاء الطبي، إلى جانب عدد من المصابين بجروح متفاوتة.

وأصيب ثلاثة مواطنين بجراح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة وفي بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد عبد الله محمد عبد الله النجار متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس قبل أيام.

إلى ذلك، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمان الشهيد محمد محفوظ شلوف (56 عامًا) من سكان خان يونس، إثر إصابته بطلق ناري بالقرب من تبة أبو عطايا شمال مدينة رفح في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن محمود سليمان الفقعاوي بنيران طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" في محيط دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

الإحصائيات

وارتفعت حصيلة الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 754 شهيدًا و2100 إصابة.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى الاثنين 13 نيسان/أبريل 2026، إلى 72,333 شهيدًا، و172,202 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.

