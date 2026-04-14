استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني – إقليم لبنان "الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" باستهدافه المباشر لطواقم الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، في أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في بلدة بيت ياحون – قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر".

كما أكدت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء (14 نيسان/أبريل 2026) أن: "هذا الاعتداء الغادر يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية كلها، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الطواقم الطبية والإنسانية في أوقات النزاعات، وتجرّم استهدافهم تحت أي ظرف".

ورأت أن: "استهداف المسعفين، وهم يحملون رسالة إنقاذ الحياة، يؤكد مجددًا النهج الإجرامي الذي لا يقيم وزنًا لأي قيمة إنسانية أو قانونية"؛ وأن: "هذا الاعتداء يُعد خرقًا واضحًا للبنود القانونية الدولية".

كذلك عبّرت الجمعية عن "تضامنها الكامل مع الصليب الأحمر اللبناني"، وتقدمت "بأحر التعازي باستشهاد المسعف" متمنية "الشفاء العاجل للمصاب"، مؤكدة أن: "هذه الجريمة لن تثني العاملين في المجال الإنساني عن مواصلة رسالتهم النبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته".

ودعت الجمعية: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة بحق الطواقم الطبية ومحاسبة مرتكبيها وتأمين الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الإنساني".

وشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على أن: "استهداف العمل الإنساني لن يكسر إرادة العطاء، بل سيزيد من الإصرار على أداء الواجب الإنساني في أحلك الظروف وفاءً لرسالة الحياة التي يحملها المسعفون في كل مكان".

الكلمات المفتاحية