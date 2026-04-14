كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العفو الدولية تحذّر: قانون فرنسي قد يجرّم التضامن مع فلسطين
العفو الدولية تحذّر: قانون فرنسي قد يجرّم التضامن مع فلسطين

2026-04-14 10:29
حذّرت منظمة العفو الدولية من تداعيات مشروع قانون فرنسي يهدف إلى معاقبة معاداة الصهيونية، مؤكدة أنه سيجعل دعم الفلسطينيين "جريمة". 

وانتقدت المنظمة - فرع فرنسا، في بيان، ما يُعرف بـ"قانون يادن"، ورأت أنه قد يؤدي إلى "تجريم دعم الفلسطينيين". وأشار البيان إلى أن النائبة الفرنسية كارولين يادن التي تعتزم تقديم مشروع القانون في الجمعية الوطنية، في 16 نيسان/أبريل الجاري، محذرًا من أن "المشروع قد يفتح الباب أمام انحرافات خطيرة للغاية". 

ينص مشروع القانون، والذي قدّمته يادان إلى الجمعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على معاقبة إنكار وجود "إسرائيل" أو تشبيهها بالنظام النازي. وسيُناقش البرلمان الفرنسي مشروع القانون الذي يحمل عنوان "مكافحة الأشكال الجديدة لمعاداة السامية"، ابتداء من 16 نيسان/أبريل.

يعارض أنصار القضية الفلسطينية ونواب اليسار مشروع القانون، لأنه قد يُستخدم لمعاقبة معاداة الصهيونية وانتقاد الكيان "الإسرائيلي" تحت ستار مكافحة معاداة السامية. تجاوز عدد التوقيعات على عريضة، نُشرت على موقع البرلمان الإلكتروني، ضد مشروع القانون 500 ألف توقيع، كما نُظمت مظاهرة مناهضة له في باريس يوم أمس.

فلسطين المحتلة فرنسا منظمة العفو الدولية العدو الصهيوني
كاتب بريطاني: الوقت يعمل لصالح إيران
حاملة الطائرات "بوش" تتجنب عبور البحر الأحمر خشية استهدافها من اليمن
عربي ودولي منذ 10 ساعات
