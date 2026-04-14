طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خمس دول إقليمية، وهي: البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بتعويضات لمشاركتها في الحرب الأميركية - الصهيونية عليها.

جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي.

وأكد إيرواني، في الرسالة، مشاركة الدول الإقليمية الخمس المباشرة في ارتكاب هجمات مسلحة غير مشروعة ضد أهداف مدنية في جمهورية إيران الإسلامية. وذلك بناء على أدلة ومستندات قدمتها إيران إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ولفت إيرواني إلى أن المعتدين الأميركيين و"الإسرائيليي،" استخدموا أراضي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية لارتكاب أعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: "إن سماح هذه الدول للمعتدين باستخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعدّ عملًا عدوانيًا. لذلك، في ظل الظروف الراهنة، لا يحق لهذه الدول الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنها ضحية عدوان وتمارس حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. يتأكد ذلك أيضًا من خلال حقيقة أن هذه الدول نفسها ارتكبت، في بعض الحالات، هجمات مسلحة غير مشروعة ضد مرافق مدنية في جمهورية إيران الإسلامية".

وطالبت إيران، في رسالتها، كلًا من السعودية والبحرين والإمارات والأردن وقطر بـــــــ"الكف عن أعمالها غير المشروعة دوليًا، بما في ذلك السماح للمعتدين باستخدام أراضيها، وفي بعض الحالات، المشاركة في ارتكاب هجمات مسلحة غير مشروعة ضد جمهورية إيران الإسلامية، في انتهاك لقرار الجمعية العامة الرقم 3314 (الدورة التاسعة والعشرون) الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول 1974".

كذلك أكدت الرسالة الإيرانية أنه: "بموجب أعمالها غير المشروعة دوليًا، تكون هذه الدول قد انتهكت التزاماتها الدولية إزاء جمهورية إيران الإسلامية وفقًا للقانون الدولي، وبالتالي تحملت مسؤوليتها الدولية، ويجب عليها تقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بجمهورية إيران الإسلامية، ومنها دفع تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية جميعها الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليًا".

وطلب السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني تعميم الرسالة، في منظمة الأمم المتحدة، وعدّها وثيقةً رسميةً في مجلس الأمن الدولي.

