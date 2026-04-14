كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

قاليباف يشيد بالموقف الشجاع لبابا الفاتيكان ضد جرائم أميركا والكيان الصهيوني
إيران

قاليباف يشيد بالموقف الشجاع لبابا الفاتيكان ضد جرائم أميركا والكيان الصهيوني

2026-04-14 11:32
أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف بـــــ:"الموقف الشجاع لبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر الشجاع ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأعرب قاليباف، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، عن تقديره لموقف البابا لاوون الجريء، وقال: "إن إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" والولايات المتحدة تُجسّد شعار البابا "لا أخشى شيئًا". وأكد أن هذا الشعار: "يُنير الطريق لكل من يرفض الصمت وتجاهل قتل الأبرياء".

وخاطب رئيس مجلس الشورى الإسلامي بابا الفاتيكان قائلًا: "إن قيادتكم تُلهم الملايين.. نشكركم على هذا التنوير!".

الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الفاتيكان محمد باقر قاليباف البابا لاوون الرابع عشر
عضو في الوفد الإيراني: نواف سلام تسبب بعرقلة وقف إطلاق النار في لبنان
عضو في الوفد الإيراني: نواف سلام تسبب بعرقلة وقف إطلاق النار في لبنان
قاليباف يشيد بالموقف الشجاع لبابا الفاتيكان ضد جرائم أميركا والكيان الصهيوني
قاليباف يشيد بالموقف الشجاع لبابا الفاتيكان ضد جرائم أميركا والكيان الصهيوني
إيران منذ 9 ساعات
