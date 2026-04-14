أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف بـــــ:"الموقف الشجاع لبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر الشجاع ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأعرب قاليباف، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، عن تقديره لموقف البابا لاوون الجريء، وقال: "إن إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" والولايات المتحدة تُجسّد شعار البابا "لا أخشى شيئًا". وأكد أن هذا الشعار: "يُنير الطريق لكل من يرفض الصمت وتجاهل قتل الأبرياء".

وخاطب رئيس مجلس الشورى الإسلامي بابا الفاتيكان قائلًا: "إن قيادتكم تُلهم الملايين.. نشكركم على هذا التنوير!".

