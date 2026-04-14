أبلغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على موانئها في منطقة الخليج، يشكل انتهاكًا صارخً لسيادة إيران وسلامة أراضيها".

وجاء في رسالة وجهتها إيران عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن: "إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت رسميًا أن القوات الأميركية، وامتثالًا لإعلان لرئيس بلادها، ستبدأ بفرض حصار على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها".

وأضافت الرسالة: إن "هذا الإجراء انتهاك واضح لحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، ويُعتبر مثالًا صارخًا على عمل عدواني وفقًا للقانون الدولي.. علاوة على ذلك، يُشكّل هذا العمل غير القانوني انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار".

وقال إيرواني: "إن الولايات المتحدة بمحاولتها منع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، تتدخل بشكل غير قانوني في ممارسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحقوقها السيادية، وتنتهك حقوق الدول الأخرى والتجارة البحرية المشروعة وفقًا للقانون الدولي".

وأكد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشدة وتدين العمل غير القانوني للولايات المتحدة بأشد العبارات، وهي تحتفظ بحقها الأصيل، في إطار القانون الدولي، في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمتناسبة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية".

وشدد على أن "الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المشروع دوليًا وجميع تبعاته، بما في ذلك آثاره على السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وقال: "بالنظر إلى أن هذا العمل غير القانوني يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويزيد بشكل واضح من خطر تصاعد التوترات في منطقة مضطربة أصلًا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو الأمين العام ومجلس الأمن، في إطار مسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إلى إدانة هذا العمل غير القانوني بشكل قاطع، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع المزيد من تصعيد الموقف، الذي قد تكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإلزام الولايات المتحدة بالكف الفوري عن أعمالها غير المشروعة دوليًا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وطلب السفير إيرواني اعتبار هذه الرسالة كوثيقة رسمية وتعميمها لدى الأمم المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.





الكلمات المفتاحية