כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو

2026-04-14 13:06
ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية، في العاصمة موسكو، بهدف اغتيال مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون.

هذا؛ وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الثلاثاء (14 نيسان/أبريل 2026): "نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو، في 2 أبريل/نيسان 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة، فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني( مواليد العام 1980) وآخر مولدوفي (مواليد العام 1991) ومواطن روسي(مواليد العام 2009)".

أضاف البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرامات من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية".

وأوضح البيان أن: "المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية؛ شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني، في العام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع والقيام بعملية الاغتيال؛ فقام بتجميع المتفجرات وزرعها".

وتابع أن: "المعتقل الثاني مواطن مولدوفي جندته المخابرات الأوكرانية، في العام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع، حيث وصل إلى المركز التجاري مسبقا، فنظم بثًا مباشرًا عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة»

وبحسب الجهاز، فإن المعتقل "الثالث مواطن روسي؛ دفع له جهاز الأمن الأوكراني أجره لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية".

إقرأ المزيد
المزيد
كاتب بريطاني: الوقت يعمل لصالح إيران
كاتب بريطاني: الوقت يعمل لصالح إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يدعو إلى تصويت جديد على صلاحيات ترامب
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يدعو إلى تصويت جديد على صلاحيات ترامب
عربي ودولي منذ 6 ساعات
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو
عربي ودولي منذ 7 ساعات
حاملة الطائرات
حاملة الطائرات "بوش" تتجنب عبور البحر الأحمر خشية استهدافها من اليمن
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو
عربي ودولي منذ 7 ساعات
سباق الذكاء الاصطناعي العسكري: صعود صيني روسي مقابل تراجع أميركي
سباق الذكاء الاصطناعي العسكري: صعود صيني روسي مقابل تراجع أميركي
عربي ودولي منذ يوم
دميترييف يرجح انهيار الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات هنغاريا وفوز المعارضة
دميترييف يرجح انهيار الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات هنغاريا وفوز المعارضة
عربي ودولي منذ يوم
بزشكيان وبوتين يبحثان آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار
بزشكيان وبوتين يبحثان آخر المستجدات بشأن وقف إطلاق النار
عربي ودولي منذ يوم
