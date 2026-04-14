ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية، في العاصمة موسكو، بهدف اغتيال مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون.

هذا؛ وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الثلاثاء (14 نيسان/أبريل 2026): "نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو، في 2 أبريل/نيسان 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة، فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني( مواليد العام 1980) وآخر مولدوفي (مواليد العام 1991) ومواطن روسي(مواليد العام 2009)".

أضاف البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرامات من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية".

وأوضح البيان أن: "المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية؛ شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني، في العام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع والقيام بعملية الاغتيال؛ فقام بتجميع المتفجرات وزرعها".

وتابع أن: "المعتقل الثاني مواطن مولدوفي جندته المخابرات الأوكرانية، في العام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع، حيث وصل إلى المركز التجاري مسبقا، فنظم بثًا مباشرًا عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة»

وبحسب الجهاز، فإن المعتقل "الثالث مواطن روسي؛ دفع له جهاز الأمن الأوكراني أجره لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية".

