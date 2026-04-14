كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

طقس لبنان غائم وارتفاع ملحوظ في الحرارة مع رياح محمّلة بالغبار غداً
طقس لبنان غائم وارتفاع ملحوظ في الحرارة مع رياح محمّلة بالغبار غداً

2026-04-14 13:24
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ 5 درجات، تنشط الرياح فتقارب سرعتها الـ 60 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:  

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية دافئة محملة بالغبار مصدرها مصر، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويشتد تأثيرها يوم الخميس بحيث تلامس الـ 30 درجة مع أجواء عابقة، تنحسر اعتبارا من ظهر يوم الجمعة وتتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا، مما يؤدي الى طقس متقلب مع هطول أمطار موحلة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر جنوب البلاد فتقارب الـ 50 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.
الأربعاء:  
غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ 5 درجات، تنشط الرياح فتقارب سرعتها الـ 60 كم/س و تكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية.
الخميس:  
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع أجواء عابقة ومغبرة ، تؤدي الى سوء في الرؤية، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود الـ 60 كم/س . تبقى درجات الحرارة مرتفعة بحيث تلامس الـ 30 درجة على الساحل، تتكاثف الغيوم اعتبارا من المساء وتهطل أمطار موحلة في المناطق الداخلية والجنوبية.
الجمعة:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة خلال النهار مع طبقات من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة مع أجواء عابقة تؤدي الى رؤية سيئة، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم، تهطل أمطار متفرقة وموحلة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا فتصل سرعتها الى 70كلم/س ويرتفع معها موج البحر.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 25 درجة ، في الداخل من 9 الى 26 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط بعد الظهر لحدود 50 كم/س بخاصة جنوب البلاد.
-الانقشاع: جيد
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 55 %.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,09.
-ساعة غروب الشمس: 19,09.

