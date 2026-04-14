بموازاة خنوع وتنازلات السلطة السياسية اللبنانية وهرولتها للتفاوض مع العدو، شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدًا لافتًا في غارات العدو "الإسرائيلي" الجوية، منذ ساعات الفجر. إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" استهدف فجرًا بلدة بافليه، ما أدى إلى وقوع إصابات وتضرر عدد كبير من المنازل.

في السياق نفسه، شنت مُسيّرة "إسرائيلية" غارة على سيارة على طريق المصيلح - النبطية فجرًا، ما أسفر عن سقوط شهيدين. كما استهدف الطيران الحربي منزلًا في بلدة دير أنطار، حيث باشرت فرق الدفاع المدني عمليات تفقد الموقع المستهدف.

بالتوازي، أفيد عن غارة "إسرائيلية" على بلدة الشبريحا في قضاء صور جنوب لبنان، تلتها غارة أخرى استهدفت منطقة مفتوحة في بلدة عربصاليم في قضاء النبطية، قبل أن تتعرض البلدة نفسها لاحقًا لغارة جديدة على منزل، أدت إلى سقوط شهيدين وجريحة.

كما سُجلت غارتان "إسرائيليتان" على بلدتي عيتيت وقلاويه في جنوب لبنان، في حين أغار الطيران الحربي على منطقة الحوش في صور وبلدة قلويه في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى غارة أخرى على بلدة أرنون الجنوبية.

في البقاع الغربي، شن الطيران الحربي ثلاث غارات على بلدة سحمر، حيث أسفرت إحدى الغارات في حصيلتها الأولية عن شهيدين وجريحين ومفقودين من عائلة واحدة، لترتفع لاحقًا الحصيلة إلى ثلاثة شهداء وجريح من العائلة نفسها، مع تسجيل دمار أكثر من عشرة منازل نتيجة الغارات، وسط استمرار غارات جديدة على البلدة.

في تطورات متزامنة، استهدفت غارة "إسرائيلية" بلدة عدلون الجنوبية صباحًا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء، كما طالت غارات أخرى بلدات القليلة وشمع وأطراف شبعا، مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق الهرمل والبقاع الشمالي.

أما في منطقة شبعا، فقد شهدت سلسلة حوادث متعلقة بمسيّرات "إسرائيلية"، فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن انفجار وقع داخل "بيك أب" تبين بعد كشف الأجهزة الأمنية أنه ناجم عن فقدان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" السيطرة على مسيّرة، ما أدى إلى تفجيرها واندلاع النيران داخل الآلية. أسفر هذا العدوان عن إصابة سيدة بجروح طفيفة. كما سُجل سقوط مسيّرة "إسرائيلية" أخرى للعدو في ساحة شبعا، إلى جانب إصابة جريحة أخرى نتيجة انفجار مسيّرة.

في الساعة الأخيرة من التصعيد، أفيد عن استهداف سيارة في المصيلح، ما أدى إلى سقوط شهيدين، إضافة إلى ثلاث غارات طالت مناطق الخردلي وعربصاليم وأنصارية، مع ورود معلومات عن وقوع إصابات، فضلًا عن غارة استهدفت بلدة البيسارية في قضاء صيدا.

كما أغار طيران العدو "الإسرائيلي" الحربي بالقرب من مستشفى تبنين في جنوب لبنان، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الجوية على عدة مناطق جنوبية وبقاعية وسط تصاعد حدة التوتر.

