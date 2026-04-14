أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، إبراهيم رضائي، أن انتهاء الهدنة الحالية في الحرب الأميركية الصهيونية على إيران "يجب ألا يقود إلى تمديدها".

وفي منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل 2026، دعا رضائي إلى أن يقترن أي مسار سياسي باعتراف واضح بحقوق إيران، بما في ذلك سيادتها على مضيق هرمز، محذرًا من أن عدم الاعتراف بهذه الحقوق سيؤدي إلى عودة الحرب.

وشدد رضائي على ضرورة عدم استغلال فترة الهدنة لإعادة إشعال التوترات أو لإعادة ترتيب القدرات العسكرية، معتبرًا أن عدم الاعتراف بحقوق إيران يستوجب إنهاء الهدنة.

تصريحات رضائي جاءت في أعقاب اقتراح قدمه مسؤولون باكستانيون لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد خلال أيام، في محاولة لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين.



