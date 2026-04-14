المقال التالي شكوى من لبنان ضد العدو إلى المنظمة البحرية الدولية لتدميره مرفأ الصيادين في الناقورة

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يدعو إلى تصويت جديد على صلاحيات ترامب
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يدعو إلى تصويت جديد على صلاحيات ترامب

2026-04-14 14:45
109

أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي أن الديمقراطيين سيدفعون بإجراء تصويت على قرار يتعلق بالصلاحيات العسكرية، بهدف وقف التورط العسكري الأميركي في إيران وإعادة تأكيد دور السلطات القانونية للكونغرس في القرارات المتعلقة بإعلان الحرب، واصفًا الحرب الأميركية الصهيونية على إيراني بـ"الفشل الملحمي".

كما انتقد تشاك شومر، في كلمة له خلال جلسة مجلس الشيوخ، سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه لحرب على إيران، وقال: إنه "أوقع الولايات المتحدة في حرب من دون التشاور مع المشرعين أو الحصول على إذن لاستخدام القوة العسكرية".

وأضاف شومر: "لقد قاد ترامب أميركا إلى الحرب.. لقد فعل ذلك من دون التشاور مع الكونغرس. لقد فعل ذلك من دون الحصول على تفويض لاستخدام القوة العسكرية. لقد فعل ذلك من دون خطة ودون استراتيجية". وأشار إلى عدم الاستقرار في مضيق هرمز وارتفاع أسعار البنزين واستمرار المقاومة الإيرانية، معلنًا أن الأوضاع قد ساءت منذ بدء الحرب، في 28 شباط/فبراير الماضي.

كذلك وصف هذا السيناتور الديمقراطي البارز الطريقة التي تدير بها إدارة الرئيس الأميركي الحرب ضد إيران بأنها: "عملية فشل ملحمي"، وقال إن الجمهوريين الذين يدعمون الرئيس يتحمّلون مسؤولية هذه النتيجة.

وتابع شومر: "لقد دعم الجمهوريون دونالد ترامب، وهم يتحمّلون قدرًا كبيرًا من المسؤولية مثل ترامب عن عملية "الفشل الملحمي". لهذا السبب، سيُجري الديمقراطيون، في هذا الأسبوع، تصويتًا آخر بشأن قرار الصلاحيات العسكرية لوقف الأعمال العدائية ضد إيران وإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس، حيث ينبغي أن تكون هذه السلطة دائمًا".

وأضاف: "هذا المجلس ليس متفرجًا.. يجب على الكونغرس أن يقوم بواجبه، ويتأكد من عدم قدرة أي رئيس على قيادة هذا البلد إلى الحرب بمفرده من دون أي عواقب. لقد حان الوقت لإنهاء عملية "الفشل الملحمي". ووفقًا للدستور الأميركي، يتمتع الكونغرس وحده بسلطة إعلان الحرب".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب مجلس الشيوخ الاميركي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
كاتب بريطاني: الوقت يعمل لصالح إيران
كاتب بريطاني: الوقت يعمل لصالح إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يدعو إلى تصويت جديد على صلاحيات ترامب
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يدعو إلى تصويت جديد على صلاحيات ترامب
عربي ودولي منذ 6 ساعات
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط  رفيع المستوى في موسكو
عربي ودولي منذ 7 ساعات
حاملة الطائرات
حاملة الطائرات "بوش" تتجنب عبور البحر الأحمر خشية استهدافها من اليمن
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
كاتب بريطاني: الوقت يعمل لصالح إيران
كاتب بريطاني: الوقت يعمل لصالح إيران
ترجمات منذ 3 ساعات
"إسرائيل هيوم" تسأل: هل تقترب "تل أبيب" من عصر بلا دعم أمريكي؟
عين على العدو منذ 4 ساعات
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يدعو إلى تصويت جديد على صلاحيات ترامب
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يدعو إلى تصويت جديد على صلاحيات ترامب
عربي ودولي منذ 6 ساعات
عضو في الوفد الإيراني: نواف سلام تسبب بعرقلة وقف إطلاق النار في لبنان
عضو في الوفد الإيراني: نواف سلام تسبب بعرقلة وقف إطلاق النار في لبنان
إيران منذ 6 ساعات
