كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

رئيسة وزراء إيطاليا تعلن تعليق الاتفاق الأمني مع "إسرائيل"

2026-04-14 15:52
أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اليوم عن تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع الإيطالية مع الكيان الصهيوني. 

وفي تصريح لها في فعالية في مدينة فيرونا، قالت إنها قررت التعليق "نظرًا للوضع الحالي".

 وتشمل الاتفاقية بين الجانبيْن تبادلًا في مجالات المعدات العسكرية والبحث التكنولوجي، والتي ستتوقف مع انتهاء صلاحيتها الحالية ولن يتم تجديدها تلقائيًا كما هو معتاد.

 ويأتي قرارها في ظل انتقادات وُجهت في إيطاليا لما أسموه "السلوك الإسرائيلي" في الآونة الأخيرة، بما في ذلك محادثة متوترة جرت بين ميلوني ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العام الماضي.

ويعدّ هذا استمرارًا في تغيير السياسة في روما، بعد أن أعلنت ميلوني في سبتمبر/أيلول من العام الماضي من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ستدعم جزءًا من عقوبات الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل"، فيما يشكل تغييرًا جوهريًا في سياسة إيطاليا.

