تعرض محيط معمل إبراهيم عبد العال لتوليد الطاقة الكهرومائية التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لغارة "إسرائيلية" أصابت المنطقة الواقعة بين سهل مشغرة وعين الزرقاء، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى المعمل بشكل كلي، وإلى تضرر بعض خطوط التوتر العالي (66 ك.ف).

وفي هذا الصدد، أكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن المعمل لا يزال يعمل بقدرته الإنتاجية، ويواصل تغذية الشبكة العامة بالطاقة الكهربائية، بفضل الجهود الفورية التي تبذلها فرقها الفنية والهندسية لضمان استمرارية المرفق العام وعدم انقطاع الخدمة، والحفاظ على سلامة المعمل والمنشآت.

وإذ أدانت المصلحة هذا الاستهداف الذي طاول محيط منشأة حيوية، شددت على أن منشآت إنتاج الطاقة الكهرومائية تُعد من البنى التحتية المدنية الأساسية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 التي تحظر استهداف الأعيان المدنية أو تعريضها لأعمال عدائية من شأنها الإضرار بالسكان المدنيين أو حرمانهم من الخدمات الأساسية، كما تندرج هذه المنشآت ضمن الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، والتي يحظر الاعتداء عليها أو تعطيلها.

ولفتت إلى أن أي اعتداء على هذه المنشآت من شأنه أن يهدد الأمن الطاقوي الوطني، ويعرّض سلامة المدنيين والعاملين والبيئة لمخاطر جسيمة، ويقوّض استمرارية الخدمات العامة التي يعتمد عليها آلاف المواطنين.

وعليه، ناشدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الجهات الدولية المختصة، ولا سيما المنظمات الأممية والهيئات المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني، العمل على إلزام العدو باحترام قواعد هذا القانون، وتحييد البنى التحتية والمرافق العامة الحيوية عن أي أعمال عسكرية، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت، وضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وأكدت المصلحة أنها ستواصل، رغم الظروف الاستثنائية، القيام بواجباتها الوطنية في تشغيل المنشآت المائية والكهرومائية، وتأمين استمرارية الإنتاج ضمن أعلى معايير السلامة الممكنة، بما يضمن خدمة المصلحة العامة وحماية الموارد الوطنية.

