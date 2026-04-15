كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-04-15 00:03
07:23 |
ترامب: أعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الخيار الأفضل لأنه سيتيح لإيران إعادة البناء
07:23 |
ترامب: لو لم أكن رئيسًا للولايات المتحدة لتمزق العالم
07:22 |
ترامب لوسائل إعلام أميركية: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار ولا أرى أن ذلك سيكون ضروريًا وستشهدون يومين مذهلين مقبلين
07:21 |
ترامب: حلف الناتو لم يكن بجانبنا ولن يكون بجانبنا في المستقبل
06:38 |
رويترز عن مدير وكالة الطاقة الذرية: مدة وقف تخصيب اليورانيوم في إيران الخاضع للتفاوض مع واشنطن قرار سياسي
06:37 |
أ .ب عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي سينفذ الحصار البحري لموانئ إيران في خليج عمان
06:37 |
أ .ب عن مسؤول أميركي: الاستراتيجية تقوم على مراقبة السفن وهي تغادر إيران ثم اعتراضها وإجبارها على العودة
06:34 |
لافروف: لن يكون من السهل حل الأزمة في الشرق الأوسط ومحاولات الحسم لن تؤدي إلى شيء
06:32 |
وكالة الصحافة الفرنسية عن لافروف: روسيا مستعدة للتعويض عن نقص موارد الطاقة لدى الصين نتيجة الحرب في الشرق الأوسط
05:31 |
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول: البحرية الأميركية اعترضت 8 ناقلات نفط كانت متجهة من وإلى موانئ إيران منذ بدء الحصار
03:55 |
ترامب لفوكس نيوز: الحرب مع إيران شارفت على الانتهاء
02:25 |
"رويترز": مقتل 4 أشخاص بهجوم شنه الجيش الأميركي على سفينة في شرق المحيط الهادئ
01:40 |
نائب الرئيس الأميركي: سنواصل التفاوض وسأستمر في السعي لإبرام الصفقة الكبرى مع إيران لأنها ستكون مفيدة لبلدنا وللعالم
01:39 |
رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني: في الحرب الأخيرة تعرض 624 موقعا للقصف في طهران بينما بلغ هذا العدد 141 موقعا خلال حرب الأيام الاثني عشر
01:39 |
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس: وقف إطلاق النار مع إيران متماسك ونتفاوض مع إيران
01:39 |
نائب الرئيس الأميركي: المفاوضون الإيرانيون يريدون إبرام اتفاق وترامب لا يريد اتفاقا محدودا مع إيران إنما يسعى إلى صفقة كبرى تنهي الصراع تماما على المدى الطويل
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
