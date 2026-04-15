إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:22 |ترامب لوسائل إعلام أميركية: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار ولا أرى أن ذلك سيكون ضروريًا وستشهدون يومين مذهلين مقبلين
06:38 |رويترز عن مدير وكالة الطاقة الذرية: مدة وقف تخصيب اليورانيوم في إيران الخاضع للتفاوض مع واشنطن قرار سياسي
06:37 |أ .ب عن مسؤول أميركي: الاستراتيجية تقوم على مراقبة السفن وهي تغادر إيران ثم اعتراضها وإجبارها على العودة
06:32 |وكالة الصحافة الفرنسية عن لافروف: روسيا مستعدة للتعويض عن نقص موارد الطاقة لدى الصين نتيجة الحرب في الشرق الأوسط
05:31 |"وول ستريت جورنال" عن مسؤول: البحرية الأميركية اعترضت 8 ناقلات نفط كانت متجهة من وإلى موانئ إيران منذ بدء الحصار
01:40 |نائب الرئيس الأميركي: سنواصل التفاوض وسأستمر في السعي لإبرام الصفقة الكبرى مع إيران لأنها ستكون مفيدة لبلدنا وللعالم
01:39 |رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني: في الحرب الأخيرة تعرض 624 موقعا للقصف في طهران بينما بلغ هذا العدد 141 موقعا خلال حرب الأيام الاثني عشر
01:39 |نائب الرئيس الأميركي: المفاوضون الإيرانيون يريدون إبرام اتفاق وترامب لا يريد اتفاقا محدودا مع إيران إنما يسعى إلى صفقة كبرى تنهي الصراع تماما على المدى الطويل