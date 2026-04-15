كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بيان دولي مشترك يدعو لحماية عمال الإغاثة في لبنان
بيان دولي مشترك يدعو لحماية عمال الإغاثة في لبنان

2026-04-15 05:42
أصدرت كلٌّ من كندا وأستراليا واليابان وبريطانيا ودول أخرى بيانًا مشتركًا بشأن حماية عمال الإغاثة في لبنان.

وعبّرت الدول في البيان المشترك عن قلقٍ بالغ إزاء تفاقم الوضع الإنساني وأزمة النزوح في لبنان.

كما ندّدت الدول بأشدّ العبارات بالأعمال التي أودت بحياة جنود "حفظ السلام" التابعين للأمم المتحدة.

ويأتي ذلك في ظلّ توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/مارس 2026، مرتكبًا المجازر بحق المدنيين ومستهدفًا المسعفين ونقاط وجودهم، ولا سيما جنوبي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" منذ 2 آذار حتى 14 نيسان إلى 2124 شهيدًا و6921 جريحًا.

واستهدف العدوان "الإسرائيلي" أيضًا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ("اليونيفيل"). ووثّقت "اليونيفيل" سلسلة اعتداءات نفّذها جيش الاحتلال ضد عناصرها وآلياتها، مؤكدةً تسجيل حالتين أقدم فيهما جنود الاحتلال على صدم آليات تابعة للمنظمة الدولية باستخدام دبابة "ميركافا".

