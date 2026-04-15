هتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 نيسان/أبريل 2026 بالحصار البحري الفاشل من قبل الولايات المتحدة وكيف سيؤدي فشله إلى مزيد من الاقتدار الإيراني في الوقت الذي يراهن فيه الأميركي على الحصول على تنازلات في محادثات مقبلة بسبب مثل هذا الحصار البحري.

استعراض الحصار الفاشل

كتبت صحيفة وطن أمروز: "في اليوم الثاني من العملية العسكرية الأميركية لحصار إيران، تشير بعض الأدلة والتقارير من مصادر أجنبية إلى أن هذه الجهود ستفشل. بالأمس، أفادت وسائل إعلام مثل رويترز وبي بي سي، وبالطبع معهد كيبلر - المتخصص في تتبع السفن - أنه على الرغم من نشر السفن الأميركية وبدء الحصار، تمكنت عدة ناقلات نفط تابعة لإيران، يُرجح أنها متجهة إلى الصين، من عبور مضيق هرمز والحصار البحري. هذا يعني أن الحصار، الذي كان من المفترض أن يكون صارمًا وشاملًا، قد فشل عمليًا.

في الوقت نفسه، زعمت بعض المصادر أن الحصار منع سفنًا تابعة لإيران من العبور. ومع ذلك، تشير معظم التصريحات إلى أن هذه العملية الأمريكية ستفشل في نهاية المطاف.

صُمم الحصار البحري لإيران في الخليج كأداة ضغط قصوى؛ أداة تهدف إلى تعطيل صادرات الطاقة الإيرانية في فترة وجيزة، ووضع اقتصادها تحت ضغط شديد، وإجبار طهران في نهاية المطاف على التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط.

يُعدّ هذا السيناريو أيضًا وسيلةً لتصعيد الضغط على إيران في الجولة الثانية من المفاوضات المحتملة في باكستان. مع ذلك، تُقرّ وسائل الإعلام الغربية والدولية، ومراكز الأبحاث، والمراقبون، بأنّ هذا الحصار سيؤدي إلى الفشل. في الواقع، وخلافًا لتصوّر الرئيس الأميركي، خلص العديد من المحللين ووسائل الإعلام الرئيسية في الغرب إلى أنّ هذا الإجراء يُعدّ إجراءً محفوفًا بالمخاطر، ومكلفًا، وغير مضمون النتائج، أكثر من كونه أداةً حاسمة.

[...] لفهم الوضع الراهن الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه، لا بد من دراسة هذه التطورات في سياق الحرب العدوانية الدائرة ضد إيران منذ أربعين يوماً. بدأت الحرب بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران بأهداف طموحة، من بينها انهيار الجمهورية الإسلامية، وتدمير قدرات إيران العسكرية، لا سيما في مجال الصواريخ، وتهيئة الظروف لتقسيم الأراضي الإيرانية على يد جماعات إرهابية انفصالية. إلا أنه لم يتحقق أي من هذه الأهداف حتى الآن. لم يقتصر الأمر على بقاء البنية السياسية والعسكرية لإيران سليمة رغم اغتيال قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، وكبار قادة القوات المسلحة، بل إن قدرات بلادنا العسكرية لم تواجه أي مشاكل تُذكر بعد مواجهة شاملة استمرت أربعين يومًا مع العدو الأميركي الصهيوني. في المقابل، تغيّر الوضع في مضيق هرمز، أحد أهم المواقع الجيوسياسية في العالم.

خلال هذه الفترة، تمكنت إيران من ممارسة قدر من السيطرة والنفوذ في هذا المضيق بالاعتماد على موقعها الجغرافي وإمكانياتها العسكرية، وخوض حرب غير متكافئة، مما غيّر معادلات الولايات المتحدة الأولية. يكتسب هذا التحرك أهمية خاصة لأن مضيق هرمز يُعتبر شريانًا حيويًا لنقل الطاقة في العالم، وأي اضطراب فيه ستكون له عواقب فورية وواسعة النطاق على المستوى الدولي. هذه هي النقطة التي لم تكن متوقعة في حسابات واشنطن وتل أبيب قبل الحرب فحسب، بل إنها تسببت الآن أيضًا في تغيير أهداف الولايات المتحدة من الحرب ضد إيران بشكل ملحوظ.

في الواقع، إذا كان الهدف في بداية الحرب هو إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد انحصر تركيز الولايات المتحدة الآن في قضية أضيق بكثير: إعادة فتح مضيق هرمز وتثبيت حركة الملاحة فيه، وهو أمر كان قائمًا قبل بدء الحرب. هذا التغيير في الهدف بحد ذاته دليل على المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه الولايات المتحدة. عندما يتراجع ترامب عن أهدافه الطموحة الأولية ويسعى لحل مشكلة آنية ومحدودة، فهذا يدل على أنه، مع اعترافه بإخفاقاته الاستراتيجية في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية، يسعى إلى تحقيق إنجاز تكتيكي.

يعتقد برنارد غيتا، العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي، أن أفعال ترامب، بما في ذلك الحصار البحري لإيران، ليست سوى استعراض سياسي، وهو يريد أن يقول إن الإيرانيين ليسوا هم من يحسمون الوضع في الخليج ومضيق هرمز، بل أنا، لكنه بذلك يُظهر نفسه بمظهر الأحمق أكثر من أي وقت مضى. في ظل هذه الظروف، يمكن اعتبار الحصار البحري لإيران السهم الأخير في قوس واشنطن. لكن السؤال الأهم هو: هل سيصيب هذا السهم هدفه؟ الإجابة السائدة بين المحللين والمراقبين الدوليين هي النفي. فكما تُظهر سلسلة من التقارير والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الغربية والأمريكية، ثمة شكوك جدية حتى حول جدوى هذه الأداة. فمن مرور السفن في الأيام الأولى، إلى مخاوف حلفاء أميركا الإقليميين وضغوطهم لرفع الحصار، إلى قدرة إيران على الالتفاف على القيود، وصولًا إلى التداعيات العالمية لهذا الإجراء، تشير جميعها إلى أن هذا الحصار لن يحقق النتيجة التي يتوقعها ترامب".

حول مفاوضات إسلام آباد

من جهتها؛ كتبت صحيفة رسالت: "يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: لماذا ذهبنا إلى إسلام آباد؟ الجواب واضح. بعد الفشل في السيطرة على مضيق هرمز بحرًا، والفشل المخزي برًا في عمق الأراضي الإيرانية جنوب أصفهان، وتوقف التباهي بالمواعيد النهائية، تراجع ترامب وقبل بمطالب إيران في إطار مفاوضات جديدة. بعد حرب الأيام الاثني عشر، وفتنة الشارع في السنة الماضية، وحرب رمضان، كشفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قوة استراتيجية.

وفيما يلي أبرز ثلاثة من هذه القوة:

1. إيران هي أكبر قوة عسكرية بحرية وبرية في غرب آسيا.

2. من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وضعت إيران فوهة سلاحها المجهول، الذي أخفته في أعماق الأرض، على معبد الاقتصاد العالمي، وخاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

3. جبهة المقاومة وفيلق القدس قويان، صامدان، ومستقران، وجزء من ذلك هو قوة إيران البحرية والبرية.

لقد أنفقت أمتنا الكثير للحصول على هذه الأصول الاستراتيجية. وبهذه القوة، أذلت أمتنا قوة عظمى عالمية كأميركا وقوة عظمى إقليمية كالنظام الصهيوني. هذه القوة نفسها هي التي دفعتهم للتوسل لوقف إطلاق النار في حرب الأيام الاثني عشر وحرب رمضان.

وثق الوفد الإيراني رفيع المستوى بتغريدة ترامب وتوجه إلى إسلام آباد لانتقاد مطالبه العشرة. بعد 21 ساعة من المحادثات، أدرك الوفد أن الطرف الآخر متمسك بموقفه العدواني والمفرط، وأن المفاوضات لم تكن سوى فرصة لالتقاط أنفاسهم وحصر خسائرهم البشرية واللوجستية وتقييم الضربات التي تلقوها!

لقد استغرقوا أسبوعين لإجراء مسح للخسائر التي لحقت بهم ولإجراء تصويت لمعرفة عدد المتضررين في هذه المعركة مع الشعب الإيراني!

[...] سينتهي وقف إطلاق النار الذي دام أسبوعين في غضون أيام قليلة. بحسب قول الإمام مجتبى خامنئي، فإن فترة الصمت في ساحة المعركة العسكرية قد انتهت. قد يتوسل الأميركيون مجددًا، أو يعودون إلى إسلام آباد، أو يشرعون في مغامرة جديدة، كفرض حصار بحري على إيران، أو يطالبون بتمديد وقف إطلاق النار. يبدو أنه لا ينبغي منح العدو أي فرصة للراحة، بل يجب كسر الصمت العسكري، وإمطار الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية في المنطقة بوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة. والسبب؟ لقد تعرضنا للانتهاك في حرب الأيام الاثني عشر وحرب رمضان. في هاتين الحربين، فقدنا قائدنا، وفقدنا أفضل جنودنا وأكثر قادتنا خبرة. فقدنا آلاف الأطفال والشباب والشابات. لقد استهدفوا مناطقنا السكنية، ومستشفياتنا، ومدارسنا، وبنيتنا التحتية. يجب ألا نترك العدو حتى يركع ويعلن ندمه وينهي عدوانه. في أي مفاوضات، يجب ألا نتنازل حتى عن خيط واحد من رداء قائدنا الشهيد، ناهيك عن دماء طلاب مدرسة شجرة طيبة في مناب، الذين كانوا شهداء لا مثيل لهم في هذه المعركة".

غروب شمس البترودولار

بدورها؛ كتبت صحيفة جوان: "خلال الحرب المفروضة مؤخرًا، تجلّت معجزة عظيمة، إذ بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإغلاقها الكامل لمضيق هرمز وشنها هجمات شديدة على قواعد أميركية متعددة، عهدًا جديدًا من الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج. وقد أدى عجز الولايات المتحدة البنيوي عن إعادة فتح الممر المائي بالقوة وحماية قواعدها إلى تقويض ركائز النظام الأمني لما بعد الحرب الباردة، وأرسى ترتيبات جديدة تتمحور حول سيادة إيران الفعلية على الخليج ومضيق هرمز.

يحمل هذا النظام الجديد تداعيات استراتيجية واقتصادية هامة على إيران والمنطقة والعالم. تشير بعض التقديرات، استنادًا إلى أنماط رسوم الملاحة البحرية الدولية، إلى أن إيرادات إيران السنوية من هذا الممر المائي قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما قد يُغنيها عن مبيعات النفط الخام. إن اعتماد الاقتصاد العالمي البالغ على هذا الطريق يجعل هذا المصدر من الدخل غير قابل للعقوبات على الإطلاق، ويُغير بنية الاقتصاد السياسي الإيراني من مبيعات النفط الخام إلى دخل عبور مستدام. إضافةً إلى المكاسب الاقتصادية، سيُحدث النظام الجديد إعادة ترتيب عميقة في موازين القوى. سيفقد الأسطول الخامس الأميركي في البحرين والقواعد العسكرية الأميركية الرئيسية في جنوب الخليج قيمتها الاستراتيجية دون ضمانات حرية المرور، وستُنشئ إيران، مستفيدةً من موقعها الجغرافي، منطقة حظر دخول للقوات "الإسرائيلية" والأميركية. أما على الصعيد النقدي، فإن فرض رسوم سيُقلل الطلب العالمي على الدولار ويُحدث فجوة هيكلية في دورة البترودولار. سيتم رفع الريال الإيراني من عملة خاضعة للضغوط إلى عملة سلعية استراتيجية مدعومة بأمن المضيق، وستتحرر البلاد من العقوبات المالية.

في ظل هذه الظروف، ستواجه دول الخليج الجنوبي حقيقة لا مفر منها. فأمن موانئها وشحناتها التصديرية سيعتمد، بدلًا من الاعتماد على ضمانات الأسطول الخامس، على فهم التحولات الاستراتيجية الجديدة والمشاركة في ميثاق أمني بحري محلي يتمحور حول إيران. وفي الوقت نفسه، يمكن لقوى مثل الصين وروسيا أن تلعب دورًا بنّاءً في هذا السياق: إذ تُؤمّن بكين مبادرة الحزام والطريق من خلال الاستثمار في البنية التحتية للموانئ والمشاركة في آليات الدفع غير الدولارية، بينما تعمل موسكو كوسيط للحوار الأمني بين ضفتي الخليج".

الكلمات المفتاحية